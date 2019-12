Ledecká skončila v tréninku na sjezd ve Val d'Isere čtvrtá

Dvojnásobná olympijská šampionka Ledecká vede pořadí disciplíny díky výhře v prvním sjezdu sezony v kanadském Lake Louise, což byl její premiérový triumf v závodu SP. Ve druhém sjezdu skončila o pouhé dvě setiny čtvrtá a v Savojských Alpách bude hájit červené číslo.

Ve Val d’Isere pojede Ledecká na lyžích poprvé v kariéře. V minulosti vždy touto dobou závodila na snowboardu, ale tentokrát dala přednost lyžím.

„Bude to další nová zkušenost, protože na tomto kopci jsem jela jen jako malá a to si vůbec nepamatuji. Byl to nějaký žákovský závod. Doufám, že nám to vyjde pěkně a že si to tam užiju,“ řekla Ledecká po nedělním paralelním slalomu ve Sv. Mořici.

V pátek je na programu druhý trénink a v sobotu od 10:30 závod. V neděli mají ženy v plánu první kombinaci sezony.