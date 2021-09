Travní lyžaři Barták a Veselá získali na MS medaile v superkombinaci

V superkombinaci útočil na další medaili pětačtyřicetiletý Jan Němec, jenž ve čtvrtek ovládl superobří slalom a super-G vyhrál i dnes. Ve slalomu ale několik branek před cílem upadl.

„Dneska opravdu definitivně skončila má kariéra, která trvala od roku 1981 do 2021. Netuším, jak by ten dnešní závod dopadl. Jel jsem na hranici možností, cítil jsem obrovský adrenalin a rozhodně jsem spokojený s tím, co jsem tu předvedl,“ uvedl na svazovém webu Němec, který ve čtvrtek vyhrál své 15. světové zlato.

Barták si dojel pro stříbro ze čtvrté pozice po super-G a k triumfu z úterního obřího slalomu přidal titul vicemistra světa. „Kombinace není úplně má silná disciplína a už vůbec ne slalom. Ale dokázal jsem se posunout na medailovou pozici a jsem naprosto spokojený. Slalom byl velmi rychlý, na trati bylo hodně změn rytmu. Ale do závodu jsem nastupoval s tím, že už mám titul mistra světa, a cokoliv by se povedlo navíc, už je jen bonus,“ řekl.

Veselá dnes přidala dva cenné kovy k juniorskému stříbru ze slalomu. „Že bych si odvezla medaili i mezi dospělými, v to jsem ani nedoufala,“ uvedla. Také třetí ženský závod vyhrála Japonka Čisaki Maedaová.

Šampionát uzavře sobotní slalom.