Travní lyžaři jedou o světové tituly na svahu ve Štítné nad Vláří

Na šampionátu, který v úterý začne obřím slalomem, bude patřit mezi hlavní české naděje. „Nejvíce se mi daří právě v obřím slalomu, i když mě mají lidi spíše za slalomáře. Obě disciplíny mě baví stejně. Vyhovují mi rychlé a tvrdé tratě, nejraději to mám právě ve Štítné. Na druhou stranu se o to víc letos musím snažit, abych nezklamal domácí publikum,“ poznamenal Machů, který bude závodit také mezi juniory.

Ve Skiareálu ve Štítné nad Vláří se představí celkem 100 závodníků z 12 zemí světa včetně aktuálního vítěze křišťálového glóbu Hannese Angerera z Rakouska, italské stálice Edoarda Fraua či rekordmana v počtu světových titulů Jana Němce, kterého po pěti letech čeká reprezentační restart.

Čeští travní lyžaři půjdou do domácího mistrovství jako čerství vítězové Světového poháru národů. Celkové hodnocení ovládli po devíti letech.

Vstup je pro všechny fanoušky volný „Určitě to stojí za to. Na tento adrenalinový sport se krásně dívá,“ zve Machů diváky do dějiště šampionátu.