Světový pohár skokanů zahájí Kožíšek, Polášek, Sakala a Štursa, Koudelka trénuje

Z kalendáře Světového poháru ve skoku na lyžích vypadly kvůli koronaviru závody v Sapporu. Japonští pořadatelé dnes oznámili, že v oblasti ostrova Hokkaidó roste počet nakažených lidí a rozhodli se dva lednové závody žen i dva únorové pro muže zrušit.

Zrušení SP v Sapporu je první změnou ve skokanském seriálu. Do Asie by měli skokané zamířit v únoru alespoň do dějiště příštích olympijských her Pekingu. V Sapporu měli závodit 6. a 7. února, pohárové závody v Číně jsou na programu o týden později.