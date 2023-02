Rozhodovala desetina bodu. V Hinzenbachu triumfovala skokanka Kreuzerová

Kreuzerová se dočkala vítězství po třech letech, naposledy slavila v únoru 2020 právě v Hinzenbachu double. „Dneska do sebe všechno přesně zapadlo, je to nádhera,“ řekla se slzami v očích televizní stanici ORF. „Klidně to Chiara nemusela dělat tak napínavé,“ dobírala si reprezentační kolegyni Pinkelnigová. Světový pohár vede před Němkou Katharinou Althausovou, která neudržela vedení po prvním kole a skončila šestá.

Česká skokanka Karolína Indráčková obsadila 33. místo a stejně jako v pátek nebodovala.