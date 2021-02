Japonec Kobajaši v Zakopaném ukončil Granerudovu vítěznou sérii

Zakopané

1. R. Kobajaši (Jap.) 268,9 b. (136,5+134,5 m), 2. Stekala (Pol) 268,6 (137+133,5), 3. Lindvik (Nor.) 267,8 (133+141,5), 4. Lanišek 266,9 (133+135), 5. Pavlovčič (oba Slovin.) 266,4 (137+130), 6. Tande 263,5 (134,5+134), 7. Granerud (oba Nor.) 263,0 (139+129), 8. Žyla (Pol.) 257,5 (132+134,5), 9. Johansson (Nor.) 256,8 (133+131), 10. Kraft (Rak.) 252,9 (132,5+128,5).

Průběžné pořadí (po 20 z 28 závodů): 1. Granerud 1442, 2. Eisenbichler (Něm.) 995, 3. Stoch (Pol.) 856, 4. Žyla 698, 5. Johansson 690, 6. Lanišek 669, ...64. Polášek 4, 67. Kožíšek (oba ČR) 2.