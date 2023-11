Změny u skokanů. Nové vedení, trenéři i filozofie. A můstky? Pracuje se na nich

„Změny jsou nutné,“ říká nový předseda úseku Vít Háček. „V jakém stavu skoky jsou, asi nemusím moc rozvádět. Někdo to vidí tak, že je pět minut po dvanácté. My si tedy myslíme, že je pět minut před dvanáctou. Ale velmi dobře víme, že je nutné s tím rychle něco udělat. Začínáme dlouhou cestu. Chceme zase český skok dostat mezi top země.“

Mají na co navazovat. Není to tak dávno, co Roman Koudelka patřil mezi světovou špičku. Nebo co se Jakub Janda stal v roce 2006 šampionem Turné čtyř můstků či Světového poháru.

Skoky na lyžích tradičně patřily mezi nejsilnější české zimní sporty. Jména jako Jaroslav Sakala, Pavel Ploc, Jiří Raška a další, samé legendy. Jenže dnes?

Chybí můstky. Trenéři přiznávají, že úrovně Světového poháru dosahuje jen čtyřiatřicetiletý Koudelka. Nadějní mladí závodníci nedokážou přejít do dospělé kategorie a končí kariéry.

Tak proto všechny ty změny. Proto ty razantní kroky.

Vedle předsedy Háčka bude na skoky dohlížet i nový sportovní ředitel Filip Sakala, který ještě v minulé sezoně sám závodil.

Předseda skokanského úseku Vít Háček (vlevo) a sportovní ředitel Filip Sakala během předsezonní tiskové konference.

Obměnou prošly i trenérské pozice. Jako hlavního kouče tým angažoval Slovince Gaje Trčka, jehož jakožto trenér mužů doplní krajan Jure Šinkovec, někdejší bronzový medailista z týmového závodu na mistrovství světa v letech ve Vikersundu 2012. Kondičního trenéra bude dělat Slovák Dominik Ďurčo.

„Když jsme si s Filipem sedli a přemýšleli o zemích, odkud bychom nové trenéry mohli přivést, Slovinsko bylo z mnoha logických důvodů na předních místech,“ popisuje průběh výběru Háček. „Jde o zemi, která se v otázce financí pohybuje na podobné úrovni jako my, zároveň je skokanskou velmocí se silnou základnou. Trčka a Šinkovce jsme konkrétně vybrali na základě doporučení od Anže Semeniče (bývalého slovinského skokana a olympionika).“

Všichni tři jsou stejně jako nové vedení úseku mladí, mají být plní elánu, energie.

„Víme, že máme mladé trenéry a že zatím nejsou tak výrazní,“ říká Filip Sakala. „Ale právě to je jeden z důvodů, proč jim věříme. Budou o to dravější, nejsou zatížení egem a jsou otevření komunikaci s českými trenéry i jejich okolím. Také jsme vzhledem k radikálním změnám ve skocích potřebovali někoho, kdo se dokáže rychle přizpůsobovat a na změny reagovat.“

U týmu jsou v tuto chvíli jen pár měsíců, a na podrobnější hodnocení je tedy brzy. Co si však závodníci už pochvalují, je uvolněnější atmosféra i lepší komunikace.

Chcete příklad? Pro odreagování třeba při letních soustředěních zapnuli hip-hopovou muziku a společně se závodníky začali skákat do rytmu.

„A nebo jsme s nimi víc v kontaktu,“ pochvaluje si osmnáctiletý David Rygl. „Píšou nám, když jsem třeba doma nebo ve škole, posílají nám cviky. Je toho spousta, co jsem se naučil. Nejen o samotném skoku, ale obecně.“

I to je další z bodů, který si vedení dává za úkol. Chce klást důraz především na práci s mládeží, chce si vychovat novou silnou generaci.

„Od začátku víme, že jestli mají mít skoky budoucnost, musíme klást obrovský důraz právě na mládež a denně kontrolovat, že vše ladí tak, jak má,“ povídá sportovní ředitel Sakala.

Skokan na lyžích Roman Koudelka během předsezonní tiskové konference.

Vzhledem k mladému týmu v nadcházející sezoně kladou vyšší nároky jen na Koudelku. I přes stále ještě juniorský věk má ambice na bodované pozice mezi ženami i devatenáctiletá Klára Ulrichová.

Další závodníky chtějí hlavně zapracovat do týmu a spíš než ve Světovém poháru počítají, že budou startovat v nižších soutěžích.

„Roman je pro nás jasná jednička,“ říká Filip Sakala. „Na letní Grand Prix v Hinzenbachu byl pětadvacátý, takže ukazuje, že stále patří do špičky a má na to. Na další závodníky nechceme zbytečně tlačit. Poslední dva roky pro ně byly složité. Neměli jsme béčko, takže museli jezdit na závody, na které neměli výkonnost a trápili se. Chceme je pořádně připravit na sezonu 2026, kdy budou olympijské hry v Cortině a Miláně.“

Jedním z dlouhodobých problémů, proč se nedaří vychovat novou generaci, jsou chybějící můstky. Někdejší chlouba v Harrachově se rozpadá.

Což by se ale také mělo změnit.

Na jaře by měla odstartovat přestavba velkého můstku, jenž by mohl kromě tréninkových možností představovat i návrat velkých závodů na české území.

Finančně se na opravě podle Háčka podílí město Harrachov, Liberecký kraj, Národní sportovní agentura a účastní se také Polsko, které nedávno v sedm kilometrů vzdálených Jakuszycích otevřelo moderní areál pro běžecké lyžování a biatlon. Teoreticky by tak v budoucnu v úvahu mohla připadat společná kandidatura na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování.

„Celkové náklady se pohybují kolem 40 milionů korun,“ říká předseda úseku. „Jsem neskonale rád, že se to podařilo. Velké díky patří všem zúčastněným. Do Česka se budou moci vrátit mezinárodní závody, čímž se skoky vrátí do povědomí veřejnosti a každý zde bude moci nasát atmosféru.“