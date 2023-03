Druhý závod Světového poháru skokanů v Oslu vyhrál Rakušan Kraft

Závod SP ve skocích na lyžích v Oslu: Muži: 1. Kraft (Rak.) 266,1 (130,5+131,5), 2. Lanišek (Slovin.) 257,8 (126,5+128,5), 3. Kubacki (Pol.) 257,1 (127+130), 4. Tande (Nor.) 257,1 (128+131,5), 5. Tschofenig (Rak.) 253,9 (130+126), 6. Forfang (Nor.) 253,0 (126,5+130), ...v kvalifikaci 61. Koudelka (ČR) 51,2 (91).

Průběžné pořadí Raw Air Tournament (po 4 z 12 soutěží): 1. Kraft 768,0, 2. Lanišek 753,4, 3. Granerud (Nor.) 750,9, ...60. Koudelka 126,1. Průběžné pořadí SP (po 25 z 32 závodů): 1. Granerud 1738, 2. Kubacki 1448, 3. Lanišek 1276, 4. Kraft 1258, 5. Žyla (Pol.) 831, 6. Wellinger (Něm.) 820, ...62. Koudelka 11, 82. Rýdl (ČR) 1.

Ženy: 1. Klinecová (Slovin.) 238,2 (125+134,5), 2. Kreuzerová (Rak.) 232,1 (126+122), 3. Strömová (Nor.) 231,6 (127,5+120), ...v 1. kole 35. Ulrichová 68,8 (103), v kvalifikaci 45. K. Indráčková (obě ČR) 35,4 (83,5). Průběžné pořadí Raw Air Tournament (po 4 z 9 soutěží): 1. Klinecová 738,3, 2. Strömová 728,9, 3. Kreuzerová 721,4, ...38. Ulrichová 287,2, 46. K. Indráčková 84,4.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. Pinkelnigová (Rak.) 1528, 2. Althausová (Něm.) 1292, 3. Klinecová 1155, ...47. K. Indráčková 17.