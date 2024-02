Skončil Kasai? Kdepak! Jednapadesátiletý skokan bude závodit v Sapporu

„Budu pod obrovským tlakem, protože mě budou všichni sledovat. Doufám, že to zvládnu, nechci nikoho zklamat,“ řekl Kasai, který v roce 1988 v Sapporu ve Světovém poháru debutoval. V kvalifikaci tam startoval i loni, ale po 55. místě do závodu nepostoupil.

Nyní však věří, že je ve formě. V lednu obsadil deváté místo v závodu Kontinentálního poháru. „Tvrdě jsem pracoval na kondici, psychice i na váze. A konečně se mi to zase začíná vracet,“ prohlásil Kasai.

Pokud by se mistr světa v letech na lyžích z roku 1992 v Sapporu kvalifikoval do závodu, připsal by si další věkový rekord. V roce 2014 se ve věku 42 let stal nejstarším vítězem závodu, o tři roky později pak ve 44 letech i nejstarším medailistou.

Naposledy se Kasai v závodě Světového poháru představil před čtyřmi lety právě v Sapporu. Tehdy obsadil 36. místo a ve věku 47 let se stal nejstarším účastníkem v historii seriálu. Nyní se rekord pokusí posunout.