V čem to skáčou? divil se trenér Bajc. První závody budou bez Koudelky

Dlouhodobá česká jednička Roman Koudelka po operaci kolena začíná skákat na menších můstcích a měl by se k týmu připojit později.

„Hodně tréninků mám na malém můstku, pár skoků jsem udělal na středním. Chystám se do Rakouska, uvidíme, jak na to bude reagovat koleno,“ přiblížil Koudelka fázi přípravy, v jaké se teď nachází. K žádnému konkrétnímu termínu pro návrat do Světového poháru se neupíná.

Čeští skokané na lyžích před začátkem olympijské sezony. Zleva: Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek a Roman Koudelka.

Minimálně v Rusku se tak představí pouze Viktor Polášek s Čestmírem Kožíškem. Ti budou chtít pod vedením nových trenérů Vasjy Bajce a Jana Matury zapomenout na loňskou nepovedenou sezonu.

Největší metou letošního snažení jsou únorové olympijské hry v Pekingu. „Pro mě je olympiáda vrchol, všechno k ní směřuju,“ přiznal Polášek.

Bajc od květnového příchodu zavedl velké změny. Reprezentanti letos v létě například strávili mnohem více času na soustředěních. „Nebyli na ně zvyklí, ale byli schopní to vydržet a jsou víceméně zdraví,“ řekl slovinský trenér, pod jehož vedením dosáhl na největší úspěchy v kariéře Jakub Janda.

Do nové sezony se straronovým trenérem. Za lepšími výsledky povede české skokany trenér Vasja Bajc.

„Takovouhle přípravu jsem ještě asi neměl,“ svěřil se Polášek, jenž ukázal během letní sezony zlepšující se výkonnost. Pravidelně bodoval v letní Grand Prix a vyhrál Memoriál Jiřího Rašky ve Frenštátu pod Radhoštěm, který je součástí Kontinentálního poháru. Čestmír Kožíšek ve druhém závodě stejné akce skončil druhý.

Polášek byl přesto s letní sezonou spokojený tak napůl. „V každém závodě se povedl jen jeden skok,“ řekl čtyřiadvacetiletý reprezentant. A proto jeho cíl na letošní sezonu zní: Zůstat v klidu na obě dvě kola.

Bajcovi svěřenci se podrobili v slovinské Global Sports Clinic fyzickým testům. „Finální výsledky nám ukázaly zajímavá zlepšení,“ pochvaloval si kouč.

Po hlavě

Nový trenér přiznal, že se podivil, když zjistil, s jakým vybavením před jeho příchodem Češi skákali. Zasadil se o změnu.

„Nakonec se to všechno povedlo. Koupili jsme nové lyže, materiál a kombinézy,“ pochvaloval si.

Nové vybavení souvisí s upraveným skokanským stylem. „Změnili jsme techniku do o něco agresivnější podoby než v minulosti,“ řekl devětapadesátiletý kouč.

A co přesně znamená „agresivnější“? „Když to řeknu jednoduše: člověk skáče víc po hlavě dopředu a ne nahoru. Aby vlastně skákal s rychlostí na nájezdu,“ objasňoval Polášek.

Viktor Polášek skáče během závodu na středním můstku v Oberstdorfu.

Jemu samotnému prý odvážnější styl vyhovuje víc. „Pro mě je to jednodušší, protože ten přechod z nájezdové pozice do letové je o něco snazší. Musíte to tam jednoduše poslat,“ řekl Polášek, který bude v nové sezoně skákat s o devět centimetrů kratšími lyžemi, díky čemuž bude i o pět kilo lehčí.

Skokanky myslí na olympiádu

Letní část sezony se vydařila českým skokankám. Sedmnáctiletá Klára Ulrichová se čtyřikrát v letní Grand Prix dostala do první patnáctky. Po zdravotních problémech dokázala bodovat i Karolína Indráčková, jež se stejně jako Ulrichová drží průběžně na postupové pozici na zimní olympijské hry v Pekingu.



Česká skokanka Karolína Indráčková během MS v Oberstdorfu

„Už směřujeme přípravu k zimě. Doufám, že budu co nejčastěji bodovat ve Světovém poháru. Cíl je dostat se na olympijské hry a pak tam udělat nějaký dobrý výsledek,“ svěřila se Indráčková, která si letos v ruském Čajkovském vylepšila 16. místem nejlepší umístění ve Světovém poháru.

Vedle olympijských her, kde bude poprvé i soutěž smíšených týmů, jsou pro muže dalšími vrcholy sezony Turné čtyř můstků a březnové mistrovství světa v letech ve Vikersundu.

Ženy budou závodit mimo jiné v německém Willingenu, kde je největší velký můstek. Na základě zkušeností z této zastávky SP se rozhodne, jestli by příští rok mohly poprvé skákat i na některém z mamutích můstků.