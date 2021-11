Milník pro český skok na lyžích. Indráčková i Ulrichová cílí na olympiádu

V roce 1924 Čechoslovák německého původu Franz Wende skončil na první zimní olympiádě v Chamonix desátý ve skoku na lyžích. Na jeho odkaz pak navázala řada dalších a slavnějších mužů.

Trvalo ale devadesát let, než se pod olympijskou vlajkou představily i ženy. V Soči a v Pchjongčchangu to bylo ještě bez české účasti. To by se teď mělo změnit v Pekingu.

„Myslím, že bodů mám dost, abych se na olympijské hry dostala,“ říká sedmnáctiletá reprezentantka Klára Ulrichová, která stejně jako parťačka Karolína Indráčková drží postupové místo do Pekingu na základě olympijských kvót, které jsou vypočítávány podle výsledků ve Světovém poháru, letním Grand Prix a Kontinentálním poháru v sezonách 2020-21 a 2021-22.

„Největší cíl je olympiáda,“ přidává se rezolutně Indráčková. „A pak tam předvést takové skoky, abych se za ně nestyděla. Tak abych byla spokojená sama se sebou,“ dodává.

Nabité úspěchy

Oběma svěřenkyním trenéra Antonína Hájka se v minulé sezoně dařilo.

„Se zimní i s letní částí jsem nadmíru spokojená. Dokázala jsem téměř v každém závodě bodovat, což je pro mě hodně motivující,“ vypráví Ulrichová, která letos ještě jako šestnáctiletá skončila na 18. místě na Světovém poháru v Rakousku. Největší úspěch ale hledá jinde...

„Tak určitě moje kariérní maximum. 14. místo, které jsem si vyskákala teď na letním Grand Prix ve Frenštátě,“ září reprezentantka.

Národní sportovní agentura @sportagentura Další mladý talent! Teprve šestnáctiletá skokanka na lyžích Klára Ulrichová je v českém týmu na dospělém mistrovství světa v Oberstdorfu Jsi šikovná Klárko a držíme palce! https://t.co/fSnHPQmDf3 oblíbit odpovědět

Indráčková si to nejlepší v zimní sezoně nechala na samý závěr. V ruském Čajkovském skončila na 16. pozici. „Tam se mi to povedlo. Je to vlastně můj nejlepší výsledek ve Světovém poháru, takže určitě nejlepší vzpomínka,“ povídá Indráčková, která však následně prožila o něco komplikovanější léto.

Reprezentantka ve skoku na lyžích Karolína Indráčková.

Na vině byl poraněný stehenní sval, kvůli kterému musela vynechat první dva závody letní Grand Prix. Chuť si pak ale po návratu spravila znovu v Čajkovském, kde byla jedenáctá.

„Byla za tím spousta dřiny. I když jsem byla zraněná, tak jsem pracovala na fyzičce i technice. Snažila jsem si nepřipouštět, že by to pak mohlo být špatné. Zůstala jsem pozitivní a pak už to šlo samo,“ hodnotí svůj návrat.

Nová sezona, cíl jasný

Obě závodnice před startem zimní sezony, která začne 27. listopadu v Nižném Tagilu, touží hlavně po vyrovnanosti. „Musím si věřit. A hlavně předvádět dva vyrovnané skoky,“ ví Ulrichová.

„Často se povede jeden skok a další už ne, jelikož přijde nějaká malá chyba. Chce to stabilizovat,“ přitakává Indráčková.

Týden před olympiádou, která pro skokanky začíná 5. února, mají závodnice příležitost utkat se na velkém můstku v německém Willingenu.

„Je to před olympiádou, tak nevím, jestli se to nevynechá. Budu ale ráda, pokud si skočíme na velkém můstku,“ říká Indráčková, jejíž mladší sestra Anežka bude od nové sezony nastupovat v nižším Kontinentálním poháru.



„Těším se, ale zároveň mám velký respekt. Přeci jenom na velkých můstcích ještě nemám tolik zkušeností. Willingen je podstatně větší než můstky, na kterých jsme skákala,“ přemýšlí Urlichová.

Pak už budou ale veškeré myšlenky olympijské. Hry v Pekingu budou poprvé v historii obohaceny i o závod smíšených týmů, včetně účasti Čechů.

„Každý sportovec o olympiádě přemýšlí. Jsem ráda, že tu možnost snad budu mít,“ říká Ulrichová. „Určitě by to pro mě znamenalo moc. A hlavně pro český ženský skok,“ dodává reprezentantka, kterou na konci sezony čeká ještě juniorské mistrovství světa.