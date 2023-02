Rakušan Schwarz vyhrál obří slalom v americkém Palisades Tahoe

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Palisades Tahoe (USA) Muži - obří slalom: 1. Schwarz (Rak.) 2:23,63 (1:08,83+1:14,80), 2. Odermatt (Švýc.) -0,03 (1:08,43+1:15,23), 3. Windingstad -0,36 (1:08,72+1:15,27), 4. Kristoffersen (oba Nor.) -0,73 (1:09,09+1:15,27), 5. Brennsteiner (Rak.) -1,01 (1:09,17+1:15,47), 6. Braathen (Nor.) -1,11 (1:08,76+1:15,98). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Odermatt 540, 2. Kristoffersen 440, 3. Kranjec (Slovin.) 345, 4. Schwarz 324, 5. Meillard (Švýc.) 320, 6. Braathen 245. Průběžné pořadí SP (po 29 z 39 závodů): 1. Odermatt 1466, 2. Kilde (Nor.) 1080, 3. Kristoffersen 829, 4. Kriechmayr (Rak.) 767, 5. Meillard 716, 6. Braathen 711, ...132. Zabystřan (ČR) 12.