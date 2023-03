Kilde si suverénním triumfem v Aspenu pojistil malý glóbus za sjezd

SP ve sjezdovém lyžování v Aspenu (USA) Muži - sjezd: 1. Kilde (Nor.) 1:31,60, 2. Crawford (Kan) -0,61, 3. Odermatt (Švýc.) -0,63, 4. Kriechmayr (Rak.) 0,70, 5. Clarey (Fr.) -0,82, 6. Hintermann (Švýc.) -0,85. Průběžné pořadí sjezdu (po 9 z 10 závodů): 1. Kilde 720, 2. Kriechmayr 514, 3. Odermatt 446, 4. Clarey 321, 5. Crawford 306, 6. Casse (It.) 248. Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Odermatt 1526, Kilde 1180, 3. Kristoffersen (Nor.) 874, 4. Kriechmayr 817, 5. Braathen (Nor.) 747, 6. Meillard (Švýc.) 726.