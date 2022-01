Brignoneová a Hütterová se v Ga-Pa podělily o výhru v super-G

Závod Světového poháru v sjezdovém lyžování Ženy - superobří slalom 1. Brignoneová (It.) a Hütterová obě 1:18,19, 3. Tipplerová -0,82, 4. Puchnerová -0,83, 5. Festová (všechny Rak.) -0,93, 6. Miradoliová (Fr.) -0,98, 7. J. Suterová -1,01. 8. Hählenová a C. Suterová (všechny Švýc.) obě -1,03, 10. Curtoniová (It.) -1,07. Průběžné pořadí super-G (po 7 z 9 závodů): 1. Brignoneová 477, 2. Curtoniová 374, 3. Goggiaová (It.) 332, 4. Tipplerová 259, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) a C. Suterová obě 226, ...24. Ledecká (ČR) 81. Průběžné pořadí SP (po 27 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1026, 2. Vlhová (SR) 1009, 3. Brignoneová 772, 4. Goggiaová 769, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. C. Suterová 570, ...30. Ledecká 204, 53. Dubovská (ČR) 108.