Generálku na sjezdařské MS zvládl nejlépe italský lyžař Paris

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo) Muži - sjezd: 1. Paris (It.) 1:33,81, 2. Feuz (Švýc.) -0,37, 3. Mayer -0,40, 4. Franz (oba Rak.) -0,42, 5. Innerhofer (It.) -0,72, 6. Janka (Švýc.) -1,02, 7. Ganong (USA) -1,10, 8. Odermatt (Švýc.) 1,12, 9. Hemetsberger (Rak.) -1,15, 10. Clarey (Fr.) -1,18.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 8 závodů): 1. Feuz 406, 2. Mayer 358, 3. Paris 288, 4. Clarey 243, 4. Kilde (Nor.) 190, 6. Baumann (Něm.) 174. Průběžné pořadí SP (po 26 z 37 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 924, 2. Schwarz (Rak.) 666, 3. Odermatt 639, 4. Kilde 560, 5. Kristoffersen (Nor.) 544, 6. Meillard (Švýc.) 526.