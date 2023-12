Sjezd na Stelviu vyhrál Sarrazin, Zabystřan 52., Schwarz letěl do nemocnice

Závod SP v sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie): Muži - sjezd: 1. Sarrazin (Fr.) 1:50,73, 2. Odermatt (Švýc.) -0,09, 3. Alexander (Kan.) -1,23, 4. Murisier (Švýc.) -1,81, 5. Kriechmayr (Rak.) -2,07, 6. Casse (It.) -2,15, ...52. Zabystřan (ČR) -5,31. Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 11 závodů): 1. Odermatt 176, 2. Bennett (USA) a Kilde (Nor.) oba 160, 4. Sarrazin 150, 5. Paris (It.) 124, 6. Crawford (USA) 122, ...39. Zabystřan 11. Průběžné pořadí SP (po 9 z 41 závodů): 1. Odermatt 536, 2. Schwarz (Rak.) 464, 3. Sarrazin 200, 4. Zubčič (Chorv.) 198, 5. Feller (Rak.), Kilde a Kristoffersen (Nor.) všichni 180, ...92. Zabystřan 11.