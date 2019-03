Riiber uzavřel sezonu sdruženářů rekordní dvanáctou výhrou

Schonach (Německo)

1. J. M. Riiber 25:14,9, 2. Schmid (oba Nor.) -25,0, 3. Gruber (Rak.) -38,2, 4. Pittin (It.) -49,2, 5. A. Watabe (Jap.) -1:12,9, 6. Herola (Fin.) -1:18,5, 7. Gerstgraser -1:21,2, 8. Rehrl -1:23,2, 9. Greiderer (všichni Rak.) -1:25,2, 10. Krog (Nor.) -1:26,2, ...32. Pažout -3:12,4, Portyk (oba ČR) nenastoupil do běžecké části.

Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. J. M. Riiber 1518, 2. A. Watabe 893, 3. Rehrl 841, 4. Rydzek 806, 5. Geiger (oba Něm.) 803, 6. Seidl (Rak.) 729, ...36. Portyk 86, 63. Vytrval (ČR) 5.