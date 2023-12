Sdruženář Lamparter vyhrál kompaktní závod Světového poháru v Ramsau

Světový pohár v severské kombinaci Ramsau (Rakousko) Muži: 1. Lamparter (Rak.) 17:09,6, 2. Riiber (Nor.) -1,6, 3. S. Rettenegger (Rak.) -1,9, 4. Rydzek (Něm.) -29,6, 5. Graabak (Nor.) -30,0, 6. T. Rettenegger (Rak.) -30,2, ...34. Vytrval -1:49,0, 49. Pažout (oba ČR) -2:57,7.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1. Riiber 670, 2. Lamparter 580, 3. Graabak 486, 4. S. Rettenegger 455, 5. Rydzek 364, 6. Schmid (Něm.) 360, ....43. Vytrval 29, 52. Konvalinka (ČR) 4. Ženy: 1. I.M. Hagenová 13:11,8, 2. Westvoldová Hansenová (obě Nor.) -3,4, 3. Hirnerová (Rak.) -49,0, ...27. Koldovská (ČR) -3:44,9.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 15 závodů): 1. Westvoldová Hansenová 390, 2. I.M. Hagenová 370, 3. Kasaiová (Jap.) 265, ...30. Koldovská 28.