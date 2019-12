Riiberova historická série v Ramsau skončila, radoval se Geiger

1. Geiger (Něm.) 27:29,1, 2. J. M. Riiber (Nor.) -1,6, 2. Riessle -5,8, 4. Frenzel (oba Něm.) -8,6, 5. Björnstad (Nor.) -12,5, 6. Greiderer (Rak.) -13,7, 7. Graabak (Nor.) -19,3, 8. Herola (Fin.) -34,7, 9. Faisst (Něm.) -41,4, 10. Jöbstl (Rak.) -50,4, ...22. Portyk -2:08,3, 29. Pažout (oba ČR) -2:33,5.



Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 580, 2. Graabak 371, 3. Geiger 342, 4. J.L. Oftebro 285, 5. Björnstad 273, 6. Riessle 252, ...26. Portyk 37, 41. Pažout 7.