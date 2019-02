Záda, pak rameno... Byla jsem rozložená, říkala Nováková

„Za výsledek jsem strašně moc ráda, protože už to pro mě bylo psychicky náročné,“ připustila po závodě pro web lyžařského svazu. „Nejdřív záda, která se nezlepšovala, pak do toho začalo zlobit rameno. Ve středu jsem byla úplně rozložená. Navíc jsem při pátečním zapracovacím tréninku záda zkoušela a byla špatná, hodně mě bolela a sama jsem si říkala, zda to na rovinách, co vždy následují po třech dlouhých kopcích, vůbec přežiju.“

Nováková se před týdnem v Estonsku vrátila do SP po téměř dvouměsíční pauze, kterou si vynutily potíže s bolavou kyčlí. Do bodované třicítky se v Otepää ještě nedostala, ve Švédsku se jí to už povedlo a za 24. místo získala sedm bodů.

Večer před závodem i ráno před startem ji však tady měly stále v péči fyzioterapeutky a při závodě samotném jela tak, aby na dlouhých rovinách záda vydržela. „Buď v úplně kulatém vajíčku, nebo jsem se naopak snažila neohýbat záda v místě, které mě bolí,“ vysvětlovala. Povedlo se, na zádech opravdu cítila „jen“ jeden bod. „A to se dá přežít,“ usoudila.

Sama teď věří, že první body v SP, a především výkon na desítce v Ulricehamnu ji alespoň trochu nakopne do dalších závodů. „Cítila jsem, že nemám žádnou motivaci závodit, proto je pro mě tento výsledek hodně důležitý. Jedeme dál a uvidíme, jaké to bude,“ uzavírá Petra Nováková. Dalším Češkám na startu sobotního závodu se už tolik nedařilo. Kateřině Razýmové chybělo z pětatřicátého místa k bodu 6,2 sekundy, Petra Hynčicová skončila třiačtyřicátá a Sandra Schützová na 51. místě.

Suverénně vyhrála Therese Johaugová, norská královna distančních závodů zvítězila v sezoně už poosmé. Johaugovou na cestě za jubilejním 50. triumfem v SP opět nikdo neohrozil. Druhá skončila se ztrátou bezmála 23 vteřin její krajanka Astrid Jacobsenová, třetí byla domácí závodnice Ebba Anderssonová. SP dál vede jiná Norka Ingvild Flugstad Östbergová, neboť Johaugová vynechala Tour de Ski.

Patnáctku vyhrál Manificat

Mužskou patnáctku vyhrál Francouz Maurice Manificat, který o vteřinu porazil Nora Simena Hegstada Krügera. Nikdo ze čtveřice českých reprezentantů se k bodovaným místům nepřiblížil, nejlepší byl na 61. místě Petr Knop.

Dvaatřicetiletý Manificat vedl na mezičasech po pěti i deseti kilometrech, v závěru odolal i Krügerovu finiši a v SP triumfoval poprvé od prosince 2017. Třetí skončil další norský běžec Didrik Tönseth. Manificat se díky desátému vítězství v kariéře stal nejúspěšnějším francouzským běžcem na lyžích ve Světovém poháru.

Vedoucí závodník pohárového pořadí Nor Johannes Klaebo ve Švédsku nestartoval. Jeho nejbližší pronásledovatel Alexandr Bolšunov z Ruska doběhl na sedmém místě a zkrátil odstup na 88 bodů.

Nedělní štafety

Petra Nováková nastoupila v Ulricehamnu také do nedělních štafet. České kvarteto doběhlo desáté, v souboji o předposlední desátou příčku nakonec čtveřice Kateřina Razýmová, Petra Hynčicová, Petra Nováková a Sandra Schützová porazila kazašskou štafetu skoro o minutu. Na vítězné Norky však Češky ztratily přes čtyři a půl minuty. Norské lyžařky potvrdily svou nadvládu v bílé stopě také ve druhé štafetě sezony SP, v Ulricehamnu zvítězily před domácími Švédkami i silnými Finkami. Čtveřice Heidi Wengová, Therese Johaugová, Astrid Jacobsenová, Ingvild Flugstad Östbergová nadělila švédským reprezentantkám bezmála 38 sekund, jejich finišmanka Östbergová na posledním pětikilometrovém úseku náskok téměř zdvojnásobila.

Závod mužských štafet na 4x7,5 km ovládly dva ruské týmy, třetí dojeli Norové. Čeští reprezentanti doběhli s odstupem na posledním čtrnáctém místě. Miroslav Rypl, Adam Fellner, Petr Knop a Jonáš Bešťák za soupeři od počátku zaostávali. Na předposlední tým USA ztratili Češi více než tři minuty, na vítězné Rusy skoro sedm a půl. Vyhrála čtveřice Jevgenij Bělov, Alexandr Bessměrtnych, Denis Spicov a Arťom Malcev, označená jako Rusko II. Malcev na posledním úseku o 21 sekund utekl ruským jedničkám, za které finišoval Sergej Usťugov.