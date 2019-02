Sourozenci Novákovi na šampionátu běžců na lyžích sbírali tituly

Lyžování

Další 3 fotografie v galerii Michal Novák během mistrovství ČR v běhu na lyžích v Novém Městě. | foto: Jiří Bošek

úno 5 2019

Přišel, viděl, zvítězil. A to hned dvakrát! Michal Novák, stříbrný medailista z lednového mistrovství světa běžců na lyžích do 23 let, suverénním způsobem potvrdil, že je aktuální českou jedničkou. Na domácím šampionátu oba starty proměnil v zisk mistrovského titulu.