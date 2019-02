Pil minerálku, byl v pohodě, vzpomíná hoteliér Ploc na návštěvu Nykänena

Nykänen byl jedním z nejúspěšnějších skokanů historie a Ploc s ním na velkých závodech často bojoval o nejvyšší příčky.

„Asi nejvíc mi utkvěly v hlavě olympiády a třeba Turné čtyř můstků, když v sedmaosmdesátém měl formu a vyhrál by všechny čtyři závody, ale já jsem mu to bohužel pro něj překazil. Vyhrál jsem Oberstdorf a on nezískal ten grandslam jako první,“ řekl bývalý skokan ČTK.

Finská skokanská hvězda nesla prohru ze sezony 1987/88 v Oberstdorfu těžce. „Neuměl moc prohrávat, takže tenkrát nešel ani na stupně, ale jinak jsme byli velcí kamarádi,“ uvedl Ploc.

Blonďák s dětskou tváří Nykänen byl vyhlášený také bouřlivým osobním životem a problémy s alkoholem, ale Ploc ho takového nezažil. „Byl to čtyřnásobný olympijský vítěz, a kdyby jenom juchal a slavil, tak by nikdy nic nedokázal. On byl nesmírný dříč, měl talent, ale to nestačí. Skoky miloval, neměl to opravdu zadarmo,“ vzpomínal.

Příliš času na oslavy podle Ploce při závodech nebylo. „My jsme byli od toho, abychom podávali co největší výkony. I když taky byly chvilky, kdy třeba skončilo Turné čtyř můstků a dali jsme si pivko,“ prohlásil.

Naposledy se s Nykänenem viděl začátkem března 2011, kdy ho Fin navštívil v penzionu v Harrachově. „Matti bez toho skákání nemohl žít, takže skákal mistrovství světa veteránů, které tady bylo na tom třicetimetrovém můstku. On to vyhrál. V té době chodil k nám na večeři, byl tady s přítelkyní. Pil minerálku, nepil žádný alkohol, byl úplně v pohodě,“ dodal dvojnásobný olympijský medailista Ploc.