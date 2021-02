Bassinová potěšila Itálii, jury Rakousko. Paralelní závod má vítězky dvě

MS ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo Paralelní závod Muži: 1. Faivre (Fr.), 2. Zubčič (Chorv.), 3. Meillard (Švýc.), 4. Schmid (Něm.), 5. De Aliprandini (It.), 6. Gstrein (Rak.), 7. Strasser (Něm.), 8. Radamus (USA), 9. Luitz (Něm.), 10. Kranjec (Slovin.), ...v kvalifikaci Zabystřan, Krýzl, Berndt (všichni ČR) všichni nedokončili.

Ženy: 1. Bassinová (It.) a Liensbergerová (Rak.), 3. Worleyová (Fr.), 4. Moltzanová (USA), 5. Robniková (Slovin.), 6. Brignoneová (It.), 7. Holdenerová (Švýc.), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.), 9. Frasseová Sombetová (Fr.), 10. O'Brienová (USA), ...v kvalifikaci 43. Capová, 46. Huml (obě ČR).