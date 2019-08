Sdruženář Pažout věří v lepší sezonu, chce pravidelně bodovat v SP

Vloni touhle dobou měl ještě v rameni dráty, které mu zpevnily zlomenou klíční kost po karambolu na kole. „Stalo se mi to na konci května a trénovat jsem začal na konci srpna. Takže celkem tři měsíce bez tréninku, nebo jen s lehkým tréninkem. Takže se to pak samozřejmě projevilo na závodech a forma nebyla taková, jaká by měla být,“ řekl 21letý závodník Dukly Liberec v rozhovoru pro svazový web.



Léta měl své výkony postavené na dobrém skoku, ale v minulé sezoně se mu skokansky nedařilo. Podepsal se na tom i známý český problém s tristním stavem můstků. Do běhu pak vyrážel se ztrátou, kterou už nedokázal stáhnout. „Minulou sezonu jsme měli v tréninku víc zaměřenou na běh, což bylo potřeba. Ono je to v našem sportu tak, že když se člověk zaměří na jednu disciplínu, ta druhá ustupuje do pozadí. Je to ošemetné. Musí se najít nějaký kompromis,“ domnívá se.

V přípravě čeští sdruženáři kombinovali zahraniční skokanská soustředění, protože v létě se v Česku dá skákat jen na Ještědu, případně na malém můstku v Lomnici nad Popelkou. Putovali proto do Německa, Slovinska a Rakouska.

K létu patří i závody v elitní konkurenci. V německém Klingenthalu ve středu na letní Grand Prix vybojoval Pažout 24. místo, nejlepší z Čechů byl 17. Jan Vytrval. „Pro nás je to porovnání aktuální formy, hlavně skokanské. S žádnou z reprezentací jiných zemí jsme se na soustředění nepotkali, takže si ověříme, jak na tom jsme, a jak se daří v přípravě,“ konstatoval. Podstatnější však bude zima, teprve ta ukáže skutečnou výkonnost. Českou sdruženářskou jedničkou je už delší dobu Tomáš Portyk, k němuž by se Pažout chtěl přiblížil. „Jako každý sportovec bych se rád v budoucnu samozřejmě viděl na pozici jedničky, ale uvidíme, jak to všechno půjde. Důležité je, aby někdo z nás jezdil na velkých závodech pravidelně vysoko. Já bych chtěl nyní hlavně stabilně bodovat ve Světovém poháru,“ podotkl Pažout.

Do Světového poháru se však bude muset nejdřív probojovat. V nové sezoně mají totiž Češi ve startovním poli jen dvě místa. Jedno by měl obsadit Portyk, druhé se bude doplňovat podle aktuální výkonnosti. Další reprezentanti budou závodit v nižším Kontinentálním poháru.

Vedení severské kombinace se po špatných výsledcích rozhodlo k netradičnímu opatření: zavedlo závodníkům finanční spoluúčast na přípravě. „Dřív jsme si přispívali, když jsme chtěli něco navíc. Teď se ty peníze použijí na soustředění, fyzioterapeuty, běžný provoz. Příprava stojí mnohem mnohem víc, než si přispíváme, takže je to spíše motivační spoluúčast,“ vysvětlil Ondřej Pažout. Pokud se bude dařit ve Světovém poháru, svaz naopak vyplatí závodníkům odměny, což v minulosti nebývalo.