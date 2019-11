Portyk a Pažout. Sdruženáři odstartují sezonu Světového poháru ve dvou

K jedničce Portykovi trenéři vybírali druhého závodníka do SP mezi Pažoutem a Janem Vytrvalem. „Vsadili jsme na to, že Pažout má stabilní skokanskou formu a velký můstek v Ruce by mu měl víc vyhovovat,“ řekl Šablatura v tiskové zprávě.

Vytrval bude bojovat o body a případný postup do SP v Kontinentálním poháru, který začne v polovině prosince v americkém Park City. Spolu s ním do Utahu poletí Lukáš Daněk a David Zemek s asistentem trenéra Vladimírem Šmídem.

V tréninku se Češi zaměřili více na skokanskou část. „Celkem se jim dařilo a byl bych rád, kdyby se to pozitivně projevilo. Věřím, že po běžecké stránce jim vydrží vysoká letní výkonnost,“ řekl Šablatura. Doufá, že se nebude opakovat loňská sezona. „Nepovedl se jim jeden závod a úplně se z toho rozsypali,“ dodal kouč.

Portyk sice loni zahájil SP v Ruce čtvrtým místem, čímž si vyrovnal osobní maximum v seriálu, ale od té doby se v zimě stejně jako ostatní trápil.

Sdruženáři netrávili před startem sezony jako jindy měsíc na severu. „Což je fyzicky i psychicky náročné, přípravu jsme rozčlenili do kratších úseků včetně pobytu doma. Zejména Portykovi to prospělo, víc si věří,“ řekl Šablatura.

Suverénem minulé sezony byl Nor Jarl Magnus Riiber, který ovládl dvanáct závodů a vyrovnal rekord Fina Hannu Manninena ze sezony 2005/06. Velký křišťálový globus získal poprvé. Před novým ročníkem je otázkou, zda na své výkony naváže.

„Jsem hladový. Věřím, že dokážu být ještě lepší. Letos se budou všichni soustředit na boj o žluté triko, takže to bude zajímavé,“ řekl Riiber webu FIS. K jeho soupeřům patří tradičně Němci, Japonci a Rakušané.