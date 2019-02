Koudelka byl v Oberstdorfu pětadvacátý, bodoval i Kožíšek, vyhrál Stoch

Závod SP v letech na lyžích v Oberstdorfu: 1. Stoch (Pol.) 413,2 (214,5+227,5), 2. Klimov (Rus.) 407,9 (220,5+223,5), 3. Kubacki 405,4 (207+228,5), 4. Žyla (oba Pol.) 400,4 (217+220,5), 5. Tande (Nor.) 398,3 (203,5+226), 6. Wolny (Pol.) 391,1 (216+211,5), 7. Kraft (Rak.) 379,8 (206+213), 8. Forfang (Nor.) 378,0 (203,5+216,5), 9. R. Kobajaši (Jap.) 377,5 (220,5+206), 10. Eisenbichler (Něm.) 374,8 (210,5+206,5), ..25. Koudelka 341,8 (200+190), 28. Kožíšek 324,8 (203,5+188,5), 39. Vančura (všichni ČR) 0 (80). Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1380, 2. Stoch 929, 3. Kraft 917, 4. Žyla 827, 5. Kubacki 741, 6. Johansson (Nor.) 617, ...12. Koudelka 442, 39. Polášek 43, 50. Hlava 15, 58. Kožíšek 9, 68. Vančura 3.