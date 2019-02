Japonský fantom má vyzyvatele. Muže, co skáče pro hormony štěstí

Ti dva by si mohli spolu hodiny vyprávět.

O tom, jak coby generační talenti zářili na juniorských šampionátech. A také, jak se posléze zprvu nemohli prosadit mezi dospělými.

Nebo by zavzpomínali na své sošky zlatých orlů. Spolu s Němcem Svenem Hannavaldem tvoří unikátní trojlístek skokanů, kteří ovládli na jednom Turné čtyř můstků všechny závody.

Rjoju Kobajašiho s Kamilem Stochem spojuje leccos. Na světovém šampionátu se za týden ale potkají v odlišných rolích. Japonský střízlík s havraními vlasy je kometou sezony, nastupující superstar. Je mu dvaadvacet. O devět let starší Polák už je etablovanou hvězdou, která se pyšní i čtyřmi olympijskými medailemi a dvěma tituly mistra světa.

Kobajaši vládne Světovému poháru, Stoch ho stíhá.

Vyhrál všechno, co mohl. Kde bere motivaci?

Báječnou formu mají oba, nicméně platí, že zatímco do ledna dominoval Kobajaši, teď válí Stoch. Vyhrál dva závody za sebou, poslední v neděli o 17 bodů právě před japonským esem. „Byl to výborný závod, fantastický den,“ pochvaloval si, úsměv od ucha k uchu.

Najednou úsměvně působily letní spekulace o tom, že Stoch už nebude mít dostatečnou motivaci a zapadne. Měl přece za sebou další povedenou olympiádu i unikátní Turné. Ti, co ho znají, dobře věděli, že takový scénář zůstane v kategorii nezrealizovaných.

„Víte, vzpomínám si, jak jsme se spolu bavili po Soči, kdy klidně mohl mít pocit, že dotáhl naprostého vrcholu. Jenže on to vnímal jinak, mířil za dalšími cíli. Pro Kamila je totiž každý úspěšný závod přísunem endorfinů. A právě kvůli nim skáče. Medaile a poháry jsou důležité, ale hlavní jsou pocity, které mu skoky přináší,“ přemítal před sezonou jeho bývalý kouč Łukasz Kruczek.

Kruczek odešel od polské reprezentace před třemi lety a mohl se pyšnit skvělými výsledky. Vždyť Stoch pod jeho vedením získal na olympiádě v Soči dvě zlata a přivezl cenné kovy i ze světových šampionátů. Jenže jak už to tak ve sportu bývá, vztahy mezi sportovci a trenéry se vyčerpají.

Teď vede Stocha a jeho krajany Rakušan Stefan Horngacher, považovaný za jednoho z nejlepších skokanských koučů světa, některými odborníky i za toho vůbec nejlepšího.

Se Stochem si vytvořil silné pouto a svou důležitost pro rodáka ze Zakopaného ukázal o víkendu. Stoch v Lahti pokazil skok v týmové soutěži, byl zklamaný, naštvaný, začal o sobě pochybovat.

Prchl na hotel, jehož zastaralé vybavení mimochodem Horngacher označil za špatný vtip.

Horngacher si s ním večer sedl a největší hvězdu polské reprezentace uklidnil, navíc Stochovi poradil, co udělat při skoku lépe. „Máme propojené mysli. Přesně ví, co potřebuju slyšet, jak mi poradit. Před závodem jednotlivců jsme vše analyzovali a našli, co mému výkonu chybělo,“ přiblížil Stoch rozmluvu s koučem.

Že manželství ubírá metry? Nesmysl

Horngacher mu pomohl už ke dvěma titulům z Turné čtyř můstků, Křišťálovému glóbu i medailím z Pchjongčchangu. I kvůli tomu polští fanoušci neradi slyší spekulace o tom, že by majitel dvou olympijských bronzů mohl odejít k německé reprezentaci.

Pro Stocha je kotvou. Nikoliv však jedinou. Už devět let je ženatý s Ewou Bilanovou, bývalou judistkou a profesionální fotografkou. Často jí děkuje za podporu. „Je v mém životě tím největším darem, jaký jsem kdy mohl dostat.“ Právě ona mu měla před lety „dodat křídla“ a pomoci mu naplno prodat svůj takřka nedozírný potenciál.

Japonec Rjoju Kobajaši

Stoch se během manželství stal jedním z nejlepších skokanů historie a popřel ono otřepané klišé, že takový vztah ubírá metry. „To je pěkný nesmysl,“ vysmál se tomu před časem.

Vždyť ve Světovém poháru získal už 33 výher, lepší jsou už jen čtyři borci. Dvě individuální zlata z jedné olympiády (Soči) ho zase řadí po bok Švýcara Simona Ammanna a Fina Mattiho Nÿkanena.

Dvakrát získal Křišťálový glóbus. Teď se chystá na své šesté mistrovství světa ve skocích na lyžích. Jako jeden ze dvou největších favoritů.

Rozšíří svou úchvatnou sbírku úspěchů? A zastíní podobně jako v Lahti Kobajašiho?