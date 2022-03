Mezi norskými běžci na lyžích znovu kvete koronavirus, nakazil se i Klaebo

„Všichni v týmu byli pozitivně testováni. Havard Solas Taugböl včera (v pondělí) vypadl jako první. Pak přišli Erik Valnes, Pal Golberg, Sindre Björnestad Skar a Johannes Hösflot Klaebo dnes,“ řekl zpravodajské agentuře NTB lékař týmu Oystein Andersen. Všichni závodníci mají podle něho jen mírné nebo žádné příznaky.

„Teď to vypadá, že pro mne sezona skončila,“ uvedl v prohlášení Klaebo. Ten s přehledem vede průběžné pořadí SP a po úterním rozhodnutí FIS vyloučit ruské a běloruské běžce ze závodů je takřka jisté, že už ho nikdo z čela nesesadí.

„V mém malém světě je to otrava. Ale v celkovém obrazu všeho, co se v tuto chvíli děje, to není vůbec podstatné,“ dodal s odkazem na dění na Ukrajině.

Norský svaz mapuje situaci v celé reprezentaci, aby zjistil, zda není více nakažených i mezi ostatními závodníky, kteří se minulý týden účastnili Světového poháru v Lahti. Podle některých norských médií měl pozitivní test i Even Northug.

Sprinterské závody v Drammenu jsou na programu už ve čtvrtek, o víkendu jsou v plánu distanční závody v Oslu. Podle trenéra sprinterské reprezentace Arilda Monsena je takřka vyloučeno, aby někdo z aktuálně nakažených minimálně v nadcházejících dvou dílech SP startoval.

Erik Valnes, Jovian Heidiger, Emil Iversen a Johannes Hoseflot Klaebo (zleva) ve sprintu Světového poháru v Ruce

„V nejhorším případě je pro všechny zasažené po sezoně. Při nejlepším by někdo z nich mohl stihnout ještě Falun,“ naznačil možné scénáře reprezentační lékař Andersen.

Závody ve švédském Falunu jsou na programu od 11. března, pak by mělo následovat ještě finále SP. Ruská Ťumeň ale o pořadatelství v rámci sankcí přišla a nový hostitel se zatím hledá.