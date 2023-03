Vládla stylem start-cíl, chválil trenér Adamczykovou a chce další medaili

„Realizační tým i Evka předvedli skvělý výkon. Evka byla nejrychlejší už v prvním tréninku, v ranním vyhrála dokonce skoro o sekundu a půl. A pak ovládla stylem start-cíl všechny jízdy,“ chválil Jelínek nyní již dvojnásobnou mistryni světa.

Byl jste během závodů vhledem k dominantním výkonům vůbec nervózní?

U snowboardcrossu nemůžu být v klidu nikdy, holky i kluci padali z prvních míst, takže jsem byl nervózní každou jízdu až do posledního skoku. Evka projížděla trať s lehkostí, na nějakých drobnostech jsme ještě pracovali, ale zlepšovala se každou jízdou. Než jsme sem odcestovali, tak jsem říkal, že je v podobné formě jako byla před zraněním a tady to jen potvrdila.

Z medailí odjedete ze třetího světového šampionátu v řadě. Jaký je to pocit?

Evka je stabilně skvělá, jezdí nejlíp na světě, a když ji nezdrží zranění, tak být první nebo mezi nejlepšími je její standard. I na minulém mistrovství jsme doufali a věřili, že dojede zlatá (nakonec brala bronz), ale tam nám úplně nesedla máza.

Tentokrát vám zamotal hlavu posunutý program. Místo pátku se jelo o medaile už ve středu. Jak náročné se bylo přizpůsobit?

Strašně těžké. Nevím, jestli si to někdo dokáže představit, nám se ještě nikdy nestal posun o jeden den a tady je posun o dva. Přijížděli jsme tak, abychom měli další den testing, pak trénink a kvalda. Najednou nám to smrskli. Neměli jsme prostor zvládnout časový přesun a ani se pořádně vyspat.

Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí organizátorů výrazně posunout program mistrovství?

Nevím, jestli to byl od organizátorů dobrý nápad, ale všechno dopadlo dobře. Jsem rád, že jsme se nezranili. Teď na to budu zpětně koukat pozitivně, ale nemělo by se to dít.

Je zlatá medaile s přihlédnutím k okolnostem o to cennější?

Určitě. Evka by v normální kvalifikaci měla dneska první místo, možná druhé, nebo třetí a jela by s holkami, které jsou horší. Takhle byla kvůli FIS bodům, které nemá tak vysoké kvůli zranění, osmá a startovala proti lepším holkám už v prvních rozjížďkách stejně jako naši kluci. Ale překonala to, zvládla to.

Naopak snowboardcrossaři na nevýhodné podmínky doplatili…

Kluci se s tím poprali trošku hůř, dva postoupili do finálových rozjížděk (Kryštof Choura a Jakub Žerava), což je super, ale naši dva topoví závodnici (Radek Houser, Jan Kubičík), o kterých jsme si mysleli, že zabojují o nejlepší umístění nepostoupili i z těchto důvodů.

Eva Adamczyková se raduje z triumfu ve snowbaordcrossu na MS v gruzínském Bakuriani..

Jaká máte očekávání od týmového závodu?

Hrozně se těším, trať už máme najetou. Než jsme sem jeli, tak jsem říkal, že se tady pokusíme získat více než jen jednu medaili. Závod týmů naše šance výrazně zvyšuje. Oproti ostatním sportům, jako je třeba atletika nebo biatlon, máme malé šance udělat úspěch, i když jsme zrovna nejlepší na světě.

Jasným cílem je tedy medaile?

Už na minulém mistrovství světa, kde jela Evka právě s tou neideální mázou, se dostali (s Kubičíkem) do malého finále, které s přehledem vyhráli. Doufejme, že to bude teď lepší a dovezeme první medaili z mistrovství světa ze závodu týmů.