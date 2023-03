Adamczyková postoupila z kvalifikace snowboardcrossového SP v Sierra Nevadě

Adamczyková měla druhý čas ve čtvrtečním tréninku, ale v kvalifikaci nemohla ukázat své dovednosti ve volné trati. Ženy byly rozděleny do osmi rozjížděk po třech závodnicích, z nichž dvě postoupily do čtvrtfinále. Adamczyková porazila Francouzku Alexii Queyrelovou a Japonku Runu Suzukiovou. Naopak druhá česká snowboardcrossařka Vendula Hopjáková nestačila na Američanku Lindsey Jacobellisovou a Italku Sofii Belingheriovou a do závodu nepostoupila.

V mužské kvalifikaci se bojovalo o postup do osmifinále, tedy mezi 32 nejlepších. Houser se do sobotního závodu dostal ze druhého místa. Jan Kubičík a Kryštof Choura vypadli, ve svých rozjížďkách skončili čtvrtí.

V sobotu se bude závodit od 11:00. Adamczyková bude útočit na první medaili v tomto ročníku Světového poháru, v němž se vrací po vážném úrazu obou nohou v prosinci 2021.