Nejdřív skeleton, pak běh na lyžích. Mexičan v 55 letech debutoval na MS

Úplná závodní premiéra to ale pro Luise Carrasca nebyla. Mexičan s prošedivělými vlasy se už v roce 2002 účastnil olympijských her v americkém Salt Lake City. Tehdy se vydal do ledového koryta na skeletonu.

Závodník z Madagaskaru i Kolumbijec Uprimny Výsledkovou listinu kvalifikačního závodu na deset kilometrů klasicky uzavřel kolumbijský reprezentant Sebastian Uprimny, jenž má české kořeny. „Moje babička utekla před Hitlerem. Jméno si nechala a já ho nosím ráda, protože moc dobře vím, co ve vašem jazyce znamená,“ prozradila běžcova maminka při slavnostním zahájení olympijských her v Pchjongčchangu 2018 zpravodaji Radiožurnálu. Mezi další exotické závodníky se zařadil i Andreas Razafimahatratra z Madagaskaru, v cíli padesátý. „Začal jsem lyžovat poprvé před šesti lety v norském Trondheimu,“ vyprávěl. „Dnes mi nefungovaly lyže. Tušil jsem, že v takových podmínkách to nebude žádná legrace.“

Cílem projel ve 25. nejrychlejším čase. A byl to na dlouho jeho poslední profesionální závod. Po osmi letech se už dále nehodlal prohánět hlavou dolů více než stokilometrovou rychlostí.

Loni rodák z Mexico City poprvé vyzkoušel běžecké lyžování. První závody Carrasco absolvoval v Severní Americe. A pro nový sport se okamžitě nadchl.

„Lyžuji teprve druhý rok. Teď jsem poprvé závodil klasickým stylem, dosud jsem jezdil jen volně,“ řekl Carrasco po debutu na světovém šampionátu v Seefeldu.

Do cíle kvalifikačního klání na deset kilometrů klasicky doběhl na 53. místě (z 56 závodníků). „Celý týden jsem nemohl pořádně namazat. S týmem jsme se nakonec rozhodli pro klistr, ale vůbec mi to nejelo ve sjezdech, ve kterých jsem si věřil,“ prozradil v rozhovoru pro Eurosport.

Pod alpskými štíty ve středu odpoledne nepanovaly příliš vlídné podmínky pro běžecké lyžování. Teplota odpoledne šplhala až k deseti stupňům Celsia, trať se výrazně zpomalovala.

„Nejsem na takové podmínky zvyklý. Jsem radši, když je pod nulou,“ pokračoval Carrasco. „Navíc mám pouze jeden pár klasických lyžích, takže jsme příliš variant, jak namazat, neměli.“

Že Mexičané středeční kvalifikaci „promazali“ a nevešli se mezi deset nejlepších, kteří si zajistili účast v hlavním závodě, naznačuje i pohled na výsledkovou listinu. V ní kvartet ze Střední Ameriky figuruje mezi posledními. Nebo to nebylo jen mýlkou servismanů?

„Jako kdyby fotbalisté Manchesteru United nastoupili proti týmu ze čtvrté anglické ligy,“ komentoval kvalifikační výkony běžkařů Devon Kershaw, mistr světa v týmovém sprintu a současný expert Eurosportu.

Jenže i mezi nimi lze nalézt několik profesionálů. To v Seefeldu se ve stopě proháněli pouze nadšenci převážně z lyžařsky exotických zemí.