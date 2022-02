Kristoffersen ovládl slalom v Ga-Pa a zdramatizoval boj o malý glóbus

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu Německo Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:46,14 (53,53+52,61), 2. Meillard (Švýc.) -0,14 (53,54+52,74), 3. Feller -0,51 (53,95+52,70), 4. Strolz (oba Rak.) -0,76 (54,48+52,42), 5. Yule (Švýc.) -0,92 (53,93+53,13), 6. Strasser (Něm.) -1,01 (54,03+53,12), 7. Vinatzer (It.) -1,04 (55,15+52,03), 8. Salarich (Šp.) -1,11 (54,66+52,59), 9. Matt (Rak.) -1,12 (54,73+52,53), 10. McGrath (Nor.) -1,14 (54,59+52,69). Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Braathen (Nor.) 257 b., 2. Kristoffersen 256, 3. Meillard 247, 4. Feller 245, 5. Yule 223, 6. Foss-Solevaag (Nor.) 220. Průběžné pořadí SP (po 26 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1200, 2. Kilde (Nor.) 825, 3. Mayer (Rak.) 692, 4. Feuz (Švýc.) 579, 5. Kriechmayr (Rak.) 564, 6. Kristoffersen 559.