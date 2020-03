Chci být lepším člověkem. Jak se zrodila nová lyžařská šampionka

Na úvod dovolte shrnutí výsledků Brignoneové v uplynulé sezoně. Italka absolvovala 25 závodů, dvacetkrát skončila v elitní desítce, z toho se jedenáctkrát prokousala na pódium a pět závodů ovládla - dvakrát slavila v kombinaci a obřím slalomu, jednou pak v super-G. Jejími nejhoršími výsledky bylo 17. a 13. místo, dvakrát nedokončila.

Jinými slovy, hlavní příčinou jejího triumfu byly obdivuhodně vyrovnaná výkonnost a všestrannost.

Brignoneová slaví prvenství v kombinaci v Crans Montaně (vlevo) a obřím slalomu v Courchevelu.

Vždyť 29letá Brignoneová kromě celkového pořadí kralovala také v hodnocení alpské kombinace a obřího slalomu. „Stejně jako mnoho jiných si myslím, že Světový pohár má větší hodnotu než medaile z mistrovství světa nebo olympijských her, protože odměňuje vytrvalost a dovednosti po celou sezonu, a ne za jediný den,“ uvedla Italka v rozhovoru pro list Gazzeta dello Sport.



Přirozeně se však nabízí otázka, jak by Světový pohár dopadl, kdyby vládkyně posledních tří let Shiffrinová, která až do února seriál vedla, nepřerušila sezonu kvůli náhlému úmrtí otce?

„Moc mě to mrzí, ale nemohly jsme zastavit závodění, protože Mikaela chyběla. Je mi líto toho, co se jí stalo, ale například když je někdo zraněn, také musíš jít dál, a ne čekat, až se vrátí,“ srovnává Italka.

V závěru sezony se schylovalo k mohutnému finiši v boji o velký křišťálový glóbus. Podobnému, jaký viděl například biatlon, kde o celkových vítězích rozhodovala až poslední klání v Kontiolahti. Shiffrinová totiž po měsíční pauze ohlásila návrat a ve třech kláních při závěrečné zastávce ve švédském Aare hodlala stáhnout ztrátu 153 bodů.

Jenže organizátoři závody zrušili kvůli hrozbě šíření nového koronaviru.

Na očekávaný duel tedy nedošlo, glóbus získala „bez boje“ Brignoneová.

„Všechno už jsme měli připravené na závod,“ prozradila Italka. „Když přišlo rozhodnutí o zrušení, dostávala jsem spoustu zpráv, tak jsem radši vypnula telefon, abych si ten okamžik užila a oslavovala jsem s týmem. Otevřeli jsme láhev a o půlnoci si udělali aglio olio. Ale už ráno v 5.30 jsme si museli sbalit tašky, jeli jsme na letiště a přemýšleli o tom, jak se dostaneme domů,“ doplnila.

Ani hektický závěr sezony však Brignoneové radost z velkého glóbu nepokazil. Vždyť dosud byla v celkovém pořadí Světového poháru nejlépe pátá v sezoně 2016/2017, rok nato skončila jedenáctá.



„Po celá ta léta jsem ale pracovala na všech disciplínách, trénovala dvakrát denně. Před čtyřmi nebo pěti lety jsem byla stejná jako dnes, zkrátka ta, která zůstává na trati déle než všechny ostatní. A úspěch z této práce přišel letos.“

Nejen sportovec, ale hlavně lepší člověk

Brignoneová má pro svištění po zasněženém svahu výborné předpoklady. Oba její rodiče také lyžovali, matka dokonce v 80. letech minulého století vyhrála čtyři závody Světového poháru.

„Moji první sponzoři byli rodiče, to bez debat. Tím, že se ve světovém lyžování pohybovali, jsem to měla snazší. Měla jsem skvělý materiál, zázemí, prostě všechno. Ale postupně jsem si na všechno vydělala sama svými výsledky,“ vyprávěla, když v listopadu 2015 získala premiérové vítězství v nejprestižnějším lyžařském seriálu.

Tehdy s definitivní platností potvrdila, že překonala problémy s cystou v kotníku, kvůli kterým nezávodila od prosince 2012 až do října dalšího roku.

A byť se jí zdravotní patálie nevyhýbaly ani v dalším průběhu kariéry, našla nejen fyzickou, ale také psychickou rovnováhu pro dokonalé sportovní nastavení. „V posledních dvou letech mě brzdila zranění, teď jsem ale v pořádku i jako člověk. Každý den se stavím na trať a doufám, že jdu příkladem,“ vysvětluje.

Za tímto vzestupem stojí také hypnoterapeut Gianmarco Ideo, specialista v nemocnici v Sant’Anna di Como, který tvrdí, že neléčí nemoc, ale člověka.

Právě jeho služby Brignoneová velmi oceňuje: „Spolupráce s ním je možná to nejdůležitější, mění mě jako osobnost. Určitě budeme pokračovat dál, protože bez ohledu na svou cestu jako sportovec chci být také lepším člověkem.“