Lyžařky v Aare nepojedou. Ledecká končí desátá, vítězkou je Brignoneová

po zrušení závěrečných závodů v Aare

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Brignoneová (It.) 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová (SR) 1189, 4. C. Suterová (Švýc.) 837, 5. Bassinová (It.) 817, 6. Holdenerová (Švýc.) 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.

Konečné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Vlhová 460, 2. Shiffrinová 440, 3. Liensbergerová (Rak.) 276, 4. Holdenerová 260, 5. Swennová Larssonová (Švéd.) 235, 6. Haverová-Lösethová (Nor.) 228, …32. Dubovská 29, 35. Capová 21.