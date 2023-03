KVÍZ: Svatba, zlomeniny i přezdívka. Co (ne)víte o snowboardové bohyni Adamczykové?

Její návrat mezi světovou špičku ve snowboardkrosu musel dojmout snad každého. Po těžkých zlomeninách obou nohou přišla loni Eva Adamczyková o olympiádu v Pekingu. Tuto zimu se ale vrátila a to tak, jak to umí jen ona – titulem mistryně světa. Co o české snowboardové bohyni (ne)víte? Otestujte si své znalosti v kvízu.