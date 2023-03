Lyžař Klaebo počtvrté vyhrál SP, Beranová byla ve sprintu v Tallinnu šestá

Závod SP v běhu na lyžích v Tallinnu sprint volnou technikou: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:14,35, 2. Chavanat (Fr.) -2,62, 3. E. Northug (Nor.) -3,70, 4. Anger (Švéd.) -3,80, 5. Valnes (Nor.) -7,08, 6. Grate (Švéd.) -15,77, ...v kvalifikaci 33. Černý, 38. Novák (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 29 z 31 závodů): 1. Klaebo 2482, 2. Golberg (Nor.) 2061, 3. Pellegrino (It.) 1551, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 929, 38. Černý 390, 73. Šeller 192, 134. Fellner (oba ČR) 53. Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:34,58, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,13, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,33, 4. Rydzeková (Něm.) -5,61, 5. Quintinová (Fr.) -8,28, 6. Beranová -9,40, ...15. Janatová (obě ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1888, 2. Digginsová (USA) 1778, 3. Niskanenová (Fin.) 1670, 4. Brennanová (USA) 1486, 5. Fähndrichová 1336, 6. Karlssonová (Švéd.) 1220, ...22. Janatová 759, 40. Razýmová 426, 41. Beranová 416, 87. Antošová 91, 127. P. Nováková 25, 158. A. Nováková (všechny ČR) 6.