Nováček, co trhá rekordy. Na lyžích se řítil rychlostí 248 kilometrů za hodinu

„Nenacházím slova, mám z toho obrovskou radost,“ dojímal se Palán ve vyjádření pro česká média. „Přijel jsem na tuhle nejrychlejší sjezdovku světa sbírat zkušenosti a udělat si nový osobák, nikdy bych si nepomyslel, že to pozvednu tak vysoko,“ vyprávěl.

Kromě osobního rekordu vyšvihl i ten národní, který před ním držel dvaačtyřicetiletý Radek Čermák. „Beru to jako předané žezlo a jsem rád, že byl Radek u toho. Určitě mu to dodá motivaci, takže se těším na další soupeření s ním.“

Palánovi nakonec rekordní rychlost vynesla osmou příčku, zlato obhájil Francouz Simon Billy, který rovněž přepisoval tabulky. Jako první lyžař v historii se řítil rychlostí přes 255 km/h, čímž překonal sedm let starý světový rekord.

radimpalan Takhle zni 239km/h na lyzich...

.

Ukol splnen, 7. misto a 239km/h nova maximalka.

.

Zitra startuje top10 uplne z vrchu kopce, drzte palce, jdeme po rekordech!

.

#czechspeed #speedski #worldchampionship

.

@czeskisnowboard @snow.cz @skicosmos @lsk_ski oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Finálová jízda byla fakt raketa,“ pochvaloval si český borec po závodě. „Padlo asi deset národních rekordů a paradoxně bylo asi nejsnazší se k vrcholu kopce dostat, nemuseli jsme nikam slaňovat ani traverzovat nebo naskakovat na start z boku.“

S tím se totiž rychlostní lyžaři často perou. Kopce pro jejich sport jsou jen těžko dostupné, sníh musí být vyhlazený a bezpečný. Vždyť jen za jednu sekundu ujedou vzdálenost dlouhou sedmdesát metrů. Což je zhruba sedmkrát více, než za stejnou dobu uběhl někdejší sprinterský král Usain Bolt.

„Při pádu se závodník spálí, lyže se rozletí na třísky, aerodynamická část helmy odletí, na hlavě vám zůstane takový kokos. A vy se potom už jen sklouznete dolů,“ popsal Palán v roce 2019 pro televizi Óčko, že rychlostní lyžování nepředstavuje nikterak velké nebezpečí.

Výprava rychlostních lyžařů ve francouzském středisku Vars.

„Člověk má strach do chvíle, než to poprvé zkusí.“

Palán se k adrenalinovému sportu odhodlal v roce 2019, když opustil skikros. Proto pořád upozorňuje: „V rychlostním lyžování jsem pořád tak trochu nováček. Je to skvělý příslib do budoucna, vím, kde mám ještě rezervy, ozkoušel jsem si rychlosti a mám co zlepšovat.“

Svůj potenciál může dál ukazovat už od pondělí, kdy opět ve francouzském Vars začínají závody Světového poháru. „Chci český rekord posunout ještě dál, třeba na 250,“ předesílá.