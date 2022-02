Nygaard po vítězném hattricku: Byl to asi můj nejlepší den na lyžích

„Byl to možná nejlepší den, jaký jsem kdy na lyžích zažil. V Jizerských horách to mám velice rád. Měl jsem úžasně připravené lyže a celou cestu se mi jelo výborně. Byl jsem ve skvělé formě, závod mi vyloženě sedl,“ zářil v cíli Nygaard, pro kterého to byla první letošní výhra v prestižním seriálu Ski Classics.

Mezi muži to byl na padesátikilometrové trati boj až do posledních metrů. Do cíle se řítila vedoucí čtyřčlenná skupinka, z níž se v posledním krátkém sjezdu před bedřichovským stadionem díky skvělým lyžím odpoutal Nygaard a první místo už si pohlídal. Ve finiši přemohl krajana Martina Löwströma Nyengeta, těsně za nimi si dojel pro bronz Johannes Eklöf ze Švédska.

Jeden z hlavních favoritů závodu Max Novak naopak překvapivě vyhořel a dojel až ve třetí desítce. „Jsem tady, abych vyhrál, a místo toho bojuju o pětadvacáté místo, s tímhle jsem vůbec nepočítal,“ bědoval Švéd s českými kořeny, který v Bedřichově vyhrál páteční sprint. „Od prvního metru bylo všechno špatně, v první polovině závodu mi nejely lyže, prostě katastrofa. Myslím si, že jsem silnější, než jsem tady ukázal, a doufám, že problém byl v lyžích.“

Nejlepším z českých lyžařů byl na 20. místě Jiří Pliska. K pokoření dvouhodinové hranice mu scházelo 22 sekund. „Ze začátku se jelo hrozně vysoké tempo, v prvním kopci jsem nechal všechno a na Jizerce jsem si myslel, že snad ani závod nedojedu. Pak už se mi ale jelo krásně a ve skupince jsme si drželi svoje tempo,“ řekl nejrychlejší z tuzemských běžců, který se lyžování věnuje jako amatér.

Nestárnoucí veterán Stanislav Řezáč, který v minulosti v Bedřichově třikrát vyhrál a patří k legendám Ski Classics, dojel na velice slušném 23. místě a v celkovém pořadí seriálu je jako nejlepší z Čechů 29.

Jizerská padesátka 2022 krátce po startu.

Závod žen měl mnohem jednoznačnější průběh. Ida Dahlová, která loni skončila na Jizerské padesátce těsně druhá, zvítězila o minutu a osmnáct sekund před krajankou Brittou Johanssonovou Norgrenovou.

Dvojnásobná vítězka Jizerské padesátky Kateřina Smutná, která loni oficiálně ukončila kariéru, se vrátila do závodů desátým místem. „Rozhodně jsem spokojená, mým cílem bylo být do desátého místa a jsem přesně desátá. Hrozně se mi to dneska líbilo. Ale prvních pět kilometrů to pro mě byla sebevražda. Bylo to strašně rychlé, ty holky jsou rozzávoděné. Pak se to nějak rozjelo a jelo se mi fakt hezky,“ řekla.

Většinu závodu jela ve skupině s dalšími Češkami Karolínou Grohovou a Sandrou Schützovou, které se nakonec umístily ve druhé desítce. „Bylo to fajn, popovídaly jsme si,“ usmála se Smutná. Nejlepší česká maratonkyně a bývalá přední běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová doběhla do cíle na osmnáctém místě.

Na rozdíl od loňského závodu výhradně pro elitu tentokrát mohli na start i amatérští běžci. Na hlavní trasu nastoupilo 4444 běžců. Závodní program probíhal v Jizerských horách už od pátku a celkový počet účastníků se zastavil na čísle 8194, což je nový rekord závodu. Pomohlo tomu prosluněné počasí s prachovým sněhem na tratích i rozvolnění opatření.