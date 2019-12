Obří slalom v Alta Badii vyhrál Kristoffersen a vede Světový pohár

SP ve sjezdovém lyžování v Alta Badii Itálie Muži - obří slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:57,33 (58,95+58,38), 2. Sarrazin (Fr.) -0,31 (1:00,03+57,61), 3. Kranjec (Slovin.) -0,39 (59,00+58,72), 4. Kilde (Nor.) -0,46 (58,92+58,87), 5. Odermatt (Švýc.) -0,83 (58,76+59,40), 6. Schwarz (Rak.) -0,88 (58,91+59,30), 7. Windingstad -0,91 (59,43+58,81), 8. Braathen (oba Nor.) -0,92 (1:00,30+57,95) a Pinturault (Fr.) -0,92 (58,89+59,36), 10. Zubčič (Chorv.) -1,00 (59,28+59,05). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Kristoffersen 193, 2. Kranjec 170, 3. Ford (USA) 161, 4. Pinturault 146, 5. Faivre (Fr.) 129, 6. Nestvold-Haugen (Nor.) 110. Průběžné pořadí SP (po 10 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 343, 2. Kriechmayr (Rak.) 312, 3. Pinturault 296, 3. Kilde 274, 5. Mayer (Rak.) 257, 6. Paris (It.) 249.