Wendy, vidi, vici. Ambice Holdenerové na malý glóbus už nejsou bláznivé

Není snadné vítězit ve slalomu v éře Mikaely Shiffrinové a Petry Vlhové, ale Holdenerová se nikdy nenechala odradit tolika druhými a třetími místy a stále trpělivě pracovala na zdokonalování svých dovedností.

„Znám skoro každou bránu ve všech střediscích,“ vysvětlila v podcastu She Is Speaking. „Vím, kde je strmější kopec, kolik je kde zatáček a jaký můžu očekávat sníh.“

Píle a poctivost se jí začínají vyplácet, v této sezoně se stala první Švýcarkou od roku 1994, které se povedlo vyhrát dva slalomy v řadě. Poprvé na konci listopadu v americkém Killingtonu, nyní i v italském středisku Sestriere.

„Shiffrinová je tou, která stále přepisuje historii, je skvělé, že jsem dosáhla něčeho tak speciálního,“ radovala se Holdenerová.

Konečně naplnila slova legendární trojnásobné olympijské šampionky Schneiderové, která věřila, že se její následovnice jednou kýženého triumfu dočká.

„Jako lyžařka jsem vyhrála šest závodů v řadě, nevadilo by mi, kdyby se jí to povedlo také, naopak. V každém případě jsem na ni hrdá,“ vyprávěla pro švýcarský deník Blick. „Roky jezdila s vášní, i když nevítězila, to hodně vypovídá o jejím přístupu k lyžování.“

Teď může útočit ještě dál, třeba na malý glóbus za slalom.

Od roku 2017 na něj dosáhly jen tři lyžařky, třikrát Američanka Shiffrinová, dvakrát Slovenka Vlhová a jednou Rakušanka Katharina Liensbergerová.

„Holdenerová může tuto zimu vyhrát malý glóbus. Kdybyste podobná slova řekli v minulých letech, byli byste za blázna. Ale co na tom teď záleží?“ zmiňuje komentář deníku Blick.

„Wendy je skutečně silná, vždy musíte jet na vysoké úrovni, abyste ji porazili,“ vyprávěla Shiffrinová, se kterou Holdenerová aktuálně sdílí první místo pořadí slalomářek. „Ráda s ní soutěžím, posouvá moje hranice.“

Touha po vyrovnání

Svoje hranice posouvala Holdenerová už od útlého věku, protože se nechtěla smířit s tím, že by měla zaostat ve stínu starších bratrů.

Mikaela Shiffrinová (vlevo) a Wendy Holdenerová.

„Když jsem poprvé stála na lyžích, cítila jsem, že na ně patřím,“ přiznala. „Od začátku jsem byla ambiciózní, mám dva starší bratry, vždy jsem se jim chtěla vyrovnat.“

Její rodiče Daniela a Martin v rozhovoru pro deník Blick potvrdili, že nebojácnost byla jednou z vlastností, kterou jejich dcera odmala oplývala.

„Nebylo nic, pro co by se neodvážila, protože vyrůstala se dvěma bratry, Steve je o pět a Kevin o tři roky starší než Wendy,“ vysvětlila Daniela. „Když skočili z třímetrové výšky do bazénu, ona skočila s nimi. Na lyžích se nikdy nebála rychlosti, chtěla jezdit tak jako oni.“

Holdenerová se nikdy nevyhýbala příležitostem se zlepšovat, když něco řekla, tak to taky udělala.

„Byly dny, kdy Wendy nemohla cvičit, protože byla zaneprázdněná jinými věcmi,“ pokračoval Martin v rozhovoru. „A co udělala? Pozdě v noci si vzala podložku do obývacího pokoje a cvičila.“

Píle a poctivost se brzy začaly vyplácet, v sedmnácti se Švýcarka radovala ze tří medailí na juniorském mistrovství světa. Její bratr tím prohrál sázku a po bouřlivém úspěchu své sestry založil „Fanklub Wendy Holdenerové“.

wendyholdenerfanclub Grüsse vom Worldcup Final in Meribel Courchevel



.

#DerWahrscheinlichBesteFanclubDerWelt✌️ #GoWendy #WendyHoldenerFanclub #WendyHoldener

V současné době má více než 800 oficiálních členů a dva tisíce fanoušků na Facebooku i Instagramu.

Holdenerová každoročně pro své obdivovatele pořádá společné grilování, její podporovatelé jsou proslulí přítomností na závodech, často hrají ve speciálních šatech na kravské zvonce, aby dali najevo podporu.

Teď mají její příznivci mnoho důvodů k radosti a těší se na další klání. Doufají, že znovu budou platit slova ze švýcarských medií, která píšou: Wendy, vidi, vici!