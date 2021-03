Nekončím. Porvu se o hry, říká běžec na lyžích Fellner

„Jsem za to strašně rád. Jen je škoda, že se mi nepovedlo na ten výsledek ještě navázat,“ říká závodník Fenix Ski Team Jeseník, který si z německého střediska přivezl i kupu dalších dojmů.

Při vydařeném skiatlonu jste se chytil skupinky, která jela o 24. místo. Neměl jste problém se v ní udržet?

Až jsem byl sám překvapený, že jsem se v prvních dvou kolech skateové části cítil úplně výborně. Dokonce mi připadlo, že jedeme pomalu, a měl jsem trošku strach, aby nás nedojelo moc závodníků za námi, což asi dva přijeli. I když jsem jel celkem v pohodě, viděl jsem, že pár lidí ze skupinky má problém se udržet. To mě dost zvedlo i psychicky, že by to mohlo dopadnout dobře.

O první třicítku jste usiloval roky. Chystal jste se v posledním kole na finiš, abyste o ni nepřišel?

Hlídal jsem si pozici a pohyboval jsem se ve skupině vepředu. Čekal jsem, že v největším kopci přijde útok o roztrhání skupiny, a to se přesně stalo. Přijel jsem s první polovinou skupiny do posledního kopce a následně do cílové rovinky. Tam jsem udělal maximum.

Co bylo tentokrát jinak?

Sešlo se všechno, co v mém případě musí. Umoudřily se podmínky, sníh byl zmrzlejší, tvrdší, takže to dobře jelo. Vyšly nám skvělé lyže na klasiku i na bruslení. I pár silnějších lidí nemělo svůj den, takže jsem se dostal před ně a oni se propadli. A vyšla mi skvělá forma.

Už jsem myslel, že vlastní přínos opomenete.

Málem jsem na to zapomněl.

Před měsícem jste měl myšlenky, jestli pokračovat dál. Vidíte to teď jinak?

Nebylo to tak, že bych měl vyloženě myšlenky na konec. Situace byla nejistá, nebyl jsem na sto procent rozhodnutý, že budu pokračovat a že o mě případně bude zájem na příští rok. Ne, že by to byl konec, ale je tam vzadu i varianta, že by to mohla být poslední sezona. Myslím, že po vydařeném mistrovství světa se s největší pravděpodobností budu prát o olympiádu.

Zmínil jste, že v dalších startech na šampionátu se vám nepodařilo na výsledek ze skiatlonu navázat. Máte vysvětlení?

Následovala patnáctka volně, při ní jsem pořád cítil formu, mezi závody byly tři dny, takže dost času na odpočinek a trénink. Ale zase už hrálo roli počasí. Startovali jsme po obědě, kdy sníh začínal hodně měknout a měl jsem pozici ve druhé polovině startovního pole, což bylo znát. Ale nechci se vymlouvat na podmínky, i když sníh byl o dost pomalejší, jeden z nejpomalejších, na kterém jsem jel. Pak se rozdíly ve výkonnosti udělají větší a pro mě, závodníka mimo top špičku, to bylo horší (46. místo).

Následovala štafeta, husté sněžení, vy na druhém úseku a výsledné jedenácté místo.

Ve štafetě jsme odvedli všichni maximum. Na trati jsem cítil, že se jede neskutečné tempo, a myslím, že jsem nás dokázal přivézt ve slušné pozici. Podmínky byly zase jiné než předchozí dny, v tom je Oberstdorf šílený a servisu to nezávidím. V noci pršelo, takže sníh byl promáčený, nad ránem začalo sněžit a hustě padalo celý den. Klasický Oberstdorf.

Při závěrečné padesátce jste si sáhl na dno. Bylo vidět, že se trápíte. Proč jste to nezabalil?

Cítil jsem, že na mistrovství světa to musím čestně dobojovat. To bylo jediné, co mě na trati drželo. Jinak od třetího kola jsem měl v hlavě, jestli nebude lepší to zabalit. Ale nějak jsem to překonal a pokračoval. Ale nepřál bych to zažít nikomu.

Po náročném programu došly síly?

Už když jsem se rozjížděl před závodem, cítil jsem, že to není ideální, ale snažil jsem se myslet pozitivně a nenechat se tím ovládnout. Šel jsem do závodu s čistou hlavou, ale už během prvního, druhého kola, kdy se ani nejelo takové tempo, jsem měl problémy. Jakmile se na přechodech zrychlilo, věděl jsem, že je to úplně jiný pocit než předchozí dny, kdy jsem formu měl. Po předchozích závodech mi došly síly a tělo úplně vypnulo. Bohužel.

Ve tváři jste měl v cíli výraz naprostého vyčerpání.

Takhle jsem se cítil od třetího kola, takže víc než polovinu závodu jsem jel sám a strašně se sebou bojoval. Místy jsem skoro šel a jednoduše jsem nemohl zrychlit. Je to nepředstavitelné.

Svět běžeckého lyžování vzrušil závěr padesátky mezi Bolšunovem a Klaebem. Co si myslíte o kolizi ve finiši a následné diskvalifikaci Nora?

Dost jsme to tu všichni řešili a máme na to podobný názor, že byla diskvalifikace zbytečná. Z mého pohledu hrálo roli to, že jury nechtěla vydat další rozhodnutí v neprospěch Rusů, aby neměli pocit, že jsou pořád oni ti špatní. Zvlášť po předchozích kolizích Bolšunova. Ale myslím, že tento souboj, zvlášť o zlatou medaili, neměl skončit diskvalifikací.

Letos už Bolšunov dostal trest za sražení soupeře, v Oberstdorfu se snažil Klaebovi šlapat na hůlky, v cíli padesátky se zase rozbrečel. Jaký máte na něj názor?

Upřímně nevím, Rusové se drží stranou, s nikým se nebaví. Neřeším to, osobně je moc nemusím, takže na Bolšunova žádný názor nemám. Není to v závodech můj favorit, takže asi tak.

Světový pohár hned pokračuje ve Švýcarsku. I s vámi, nebo musíte nabrat síly?

Zůstali jsme v Oberstdorfu v menší sestavě, o víkendu se představíme v Engadinu, který nahradil zrušené Nové Město. Vypsaná je patnáctka klasicky hromadně a znovu padesátka, tentokrát stíhačka bruslením. Takže budu mít další pokus. Odpočinu si, udělám lehký trénink a bude to dobré. Doufám.