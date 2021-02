Chci nejlepší výsledek sezony, říká Fellner před SP v Novém Městě

Sedí vám tratě v Novém Městě?

Nemůžu říct, jestli mi celkově Nové Město sedí nebo ne, mám k tratím neutrální přístup. Ale co jsem slyšel, budou hodně pozměněné. Zatím tedy nevíme, co od toho máme čekat, ale všechno zjistíme na místě. Budeme se tam dostatečně dlouho před závodem připravovat.

Představíte se i v sobotním sprintu?

Rád bych ho jel, protože je klasicky, ale sprinty jsou na programu odpoledne, skoro až večer, takže jsme se asi rozhodli s trenérem, že pojedeme jen v neděli, protože by to bylo zbytečné plýtvání silami. Na nedělní patnáctce volně bych chtěl zajet pokud možno nejlepší výsledek sezony, takže vylepšit 39. místo ze sprintu (ve Val di Fiemme - pozn. autora).

Při svém posledním startu ve Světovém poháru jste ve Falunu nedokončil závod na patnáct kilometrů klasicky. Co se stalo?

Už na prvním kilometru jsem byl v docela velkém hromadném pádu. Hodně lidí se tam zamotalo přes sebe a pak už se mi nepovedlo hlavní skupinu dojet. Necítil jsem se ani moc dobře, takže jsem vyhodnotil, že nemá cenu dál pokračovat.

Na Zlatou lyži nepřijedou Norové a nakonec ani lídr Světového poháru Rus Bolšunov. Vzrůstá tím šance na dobré umístění?

O tom se letos docela dost spekuluje, jak některé národy závody vynechávají, tedy hlavně Norové. Jejich neúčast určitě ovlivní pořadí v první desítce, ale jak už jsme letos hodněkrát viděli, pro nás závodníky, kteří se pohybujeme kolem čtyřicátého místa, to nic neznamená. Šanci totiž vycítí většina států, takže posílají maximální počet lidí. Tím, že je Zlatá lyže pár dní před mistrovstvím světa, to bude pro státy ve střední Evropě a okolí dobrá generálka. Můžeme očekávat slušnou konkurenci.

Organizátoři mohou závod uspořádat díky výjimce ministerstva zdravotnictví. Znamená to přísnější hygienická opatření než na jiných závodech po Evropě?

Myslím, že to bude mít standardní průběh. Takže než se potkáme v Novém Městě, bude nutný PCR test, plus dva dny před startem bude ještě antigenní test. A samozřejmě hygienická opatření, jako jsou roušky a rozestupy, to bude stejné jako jinde.

Spočítal byste, kolik testů už jste letos zažil?

Od října jich mohlo klidně kolem pětadvaceti být.

To už máte v nosních dírkách dálnici, ne?

No, pokud nechodíme denně, tak to nosní sliznice dokáže přežít. Není to nic, co by nás nějak extra strašilo.

Přestane být odběr časem nepříjemný?

Asi ano. Když se tomu člověk úplně nebrání a nechá tam volný přístup, tak je to bez problémů. Naposledy ve Falunu jsme si testy dokonce prováděli sami, to byla od pořadatelů zajímavá zkušenost. Řekli nám nějaký návod a my jsme si z obou dírek udělali vyšetření svépomocí. Byla to příjemná zkušenost.

Na mistrovství republiky jste byl druhý a třetí, všechny tituly posbíral váš tréninkový partner z Jeseníku Jan Pechoušek. Překvapilo vás to, když se zaměřuje na sprinty?

Celkem i ano. U krátké desítky je známé, že ji sprinteři vydrží. Ale v neděli mě překvapil, že dokázal uviset tempo celých patnáct kilometrů. Někdy to tak je, že odvedete černou práci a někdo jiný vezme tu zlatou medaili, podmínky a profil tratě tomu nahrávaly. Snažil jsem se dělat maximum, ale nepovedlo se.

Může to nějak ovlivnit vaše další nominace?

Žádná kritéria se na republikové závody nevztahují. Pro nás jsou mistráky dobré k tomu ukázat se doma, třeba i potvrdit naši pozici, když proti nám závodí mladší ročníky, třiadvacítky nebo junioři. Spíš jde o to nezahanbit se a ukázat, jak se závodí ve svěťáku.

Jak jste spokojený se sezonou?

To je otázka, na kterou mám každý rok stejnou odpověď. Toho vysokého cíle, což jsou body ve Světovém poháru, se mi zatím nedaří dosáhnout. Každý rok je to blíž a blíž, práce jde dobrým směrem, ale zlepšení je po vteřinách. Nemůžu být úplně spokojený, ale nespokojený taky ne. Je to na docela dobré cestě, jsem rád, že Tour de Ski byla z mého pohledu slušná. Falun byl hrozný, tam jsem měl ve dvou závodech dva pády, takže ho nebudu nějak dobře hodnotit.

Nahlodává vám to odhodlání, když se sice zlepšujete, ale odměna nepřichází?

Je to poměrně složité na psychiku a na motivaci. Ale sport není spravedlivý, a tak to je. Dokud tu motivaci mám, tak se o to budu snažit. Až o ni přijdu, není nad čím přemýšlet.

Zatím to nehrozí?

V nejbližších týdnech asi ne.

A pak?

Nevím, nedokážu říct, jestli je to poslední sezona, nebo budou další. Těžko se mi to hodnotí. Pokud dojdu k tomu, že to nemá dál smysl, tak není nad čím přemýšlet. Ale teď naplno musím dojet tuto sezonu.

Zvlášť, když po Novém Městě je mistrovství světa v Oberstdorfu.

Ještě nemám stoprocentně potvrzenou účast. Ale doufám, že to klapne a pak by tam pro mě byly hlavními závody skiatlon a patnáctka volně. A asi určitě i padesátka.