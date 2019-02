Zubří padlo s extraligovým lídrem, ale pozici v play off udrželo

Martin Hrstka ze Zubří v utkání proti Frýdku-Místku.

dnes 11:21

Mohli Lovosicím odskočit do tříbodového trháku. Házenkáři Robe Zubří však po domácí porážce 29:34 od Karviné drží poslední postupové místo do extraligového play off neustále s titěrným náskokem jednoho bodu.