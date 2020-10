Zubří jde v Evropě dál. Bez boje to ale házenkáře netěší

„Raději bychom si to rozdali na palubovce. Když se něco řeší u zeleného stolu, a ne na hřišti, tak to nemá ty správné grády,“ reagoval trenér Zubří Michal Tonar na odstoupení soupeře ze soutěže.

TSV St. Gallen nepustila k listopadovému dvojzápasu proticovidová opatření v zemi. Švýcarské úřady neobměkčila ani zuberská nabídka odehrát z bezpečnostních důvodů dvojutkání na jednom místě.

S postupem bez boje na Valašsku nepočítali.

„Předpokládali jsme, že EHF pohár zastaví, zůstane na mrtvém bodě jako naše extraliga a počká se, až se nejhorší doba přežene,“ mínil Tonar, jehož tým odehrál poslední zápas před více než měsícem a od té doby se ještě nesešel.

„Za daných okolností bychom se nestihli adekvátně připravit,“ poznamenal kouč Zubří, které se do evropských pohárů přihlásilo po devítileté odmlce.

Vládní protiepidemická nařízení neumožňují profesionálním sportovcům společnou přípravu ve vnitřních prostorech.

„Raději bychom si to rozdali na hřišti. Když se něco řeší u stolu, a ne na hřišti, nemá to správné grády.“ Michal Tonar kouč házenkářů Zubří

„Když se sezona zastavila na jaře a následně ani nedohrála, bylo to kruté. Ale hráči poté vlétli do letní přípravy a postupně se na trénink a zápasy připravovali. Podzimní zásek do rozjeté sezony je brutální,“ posteskl si Tonar nad další neplánovanou koronavirovou přestávkou. Hráči najeli stejně jako na jaře na režim individuální přípravy.

„I kluci, kteří měli pozitivní testy, jsou fit a trénují. Posilují doma, a když to dovolí počasí, jdou si zaběhat ven,“ přiblížil Tonar.

Na házenkářský míč můžou zatím zapomenout: „Nikdo mi nepsal, že by měl prázdnou garáž a ve dvojici si nahrávali. O balonu teď nemůže být vůbec řeč. Jde o to, aby se kluci udrželi v kondici a návrat na hřiště byl co nejrychlejší.“

Navzdory neutěšené epidemické situaci v Česku je totiž Tonar optimistou. „Čekáme, jestli se něco hne. Pomalu se připravujeme, že v nějakém horizontu se to začne otevírat a zase začneme pracovat,“ vyhlíží kouč lepší zítřky.

Prodlužování nucené pauzy ve sféře profesionálních sportů považuje za nebezpečné z ekonomického i sportovního hlediska.

„Jsme profíci, nebo poloprofíci a potřebujeme hrát. A jsme zainteresovaní na sponzorech, a když budeme stát, tak peníze jen tak dávat nebudou,“ upozornil Tonar.

V Zubří věří, že stihnou třetí kolo Eurocupu, které je naplánované na polovinu prosince.

„Potřebujeme aspoň dva týdny přípravy v hale a pak se můžeme pokusit o nějaký zázrak,“ naznačil trenér házenkářů Zubří.