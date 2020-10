Postup bez boje, házenkáře Zubří připravila o soka koronavirová opatření

Jak uvedla Evropská házenkářská federace (EHF) v oznámení, vzhledem k opatřením švýcarských úřadů nebude možné utkání sehrát.



„Celou dobu jsme se snažili našemu soupeři všemožně vyjít vstříc tak, abychom splnili jeho požadavky a aby bylo odehrání dvojutkání pro oba kluby maximálně bezpečné. Byli jsme i ochotni odehrát obě utkání na hřišti soupeře. Nicméně celé to dopadlo tak, jak dopadlo,“ uvedl klubový manažer Michal Balhárek. „Samozřejmě by nás více těšilo, kdybychom si postup do další fáze vybojovali na hřišti.“

Zuberští měli do dvojzápasu 2. kola nastoupit ve víkendových termínech 14./15. listopadu a 21./22. listopadu. Třetí kolo se bude hrát 12./13. prosince s odvetami 19./20. prosince, datum losování teprve bude stanoveno.

Evropský pohár je nástupcem dosavadního Vyzývacího poháru a je kvalitativně nejslabší ze tří pohárových soutěží. Vedle Zubří jej budou hrát Karviná, Nové Veselí a Dukla Praha, kterou EHF nasadila až do 3. kola.