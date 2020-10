Vir vyhání ze Zubří házenou. Reprezentantky rozprášil, co kvalifikace a pohár?

„Jsme zklamaní, ale nic s tím neuděláme. Klub dělal všechno proto, aby tady děvčata měla co nejlepší podmínky, aby to zvládla bez jakýchkoli problémů. Bohužel se to nepodařilo,“ pronesl sportovní ředitel zuberského klubu Josef Mazáč.

Ač všichni účastníci kempu přicestovali na sraz s negativními testy, úterní testy před federálním derby odhalily pět pozitivních případů - dva z realizačního štábu a tři hráčky. Po středečním přetestování už byl pozitivní pouze jeden člen!

„Holky měly vlastní vstup do haly, ani se tam nesprchovaly. Přijely autobusem, od dění v klubu byly separé,“ potvrdil Mazáč, že sraz provázela přísná bezpečnostní opatření.

Slovenská strana si vymohla, že se zápas odehraje za zavřenými dveřmi bez diváků. Jeho výhoz byl přesunutý na středeční jedenáctou hodinu dopolední. Ani to však nepomohlo.

„Naštěstí nemusíme vracet peníze za vstupné. Lístky jsme se chystali prodávat jen v den zápasu,“ našel Mazáč ve smršti negativních zpráv aspoň jednu pozitivnější.

Mezitím na doporučení příslušné hygienické stanice kemp házenkářek předčasně skončil. Znovu by se měly sejít až před prosincovým evropským šampionátem v Dánsku a Norsku.

„Bohužel se musíme připravit na to, že podobné situace nás mohou provázet v následujících měsících nejen na reprezentačních akcích. Covid bude ohrožovat naše turnaje, mezinárodní akce, mistrovská utkání a další házenkářské aktivity od dětí po dospělé,“ upozornil na neradostnou realitu svazový prezident Jaroslav Chvalný.

V Zubří nyní s nervozitou vzhlížejí k listopadu, kdy má tamní Robe aréna hostit dva mezinárodní zápasy házenkářů.

„Obavy máme. Když vyplouvají na povrch informace od ministra zdravotnictví Prymuly, nikdo nemůže nic plánovat ani týden dopředu. Čekáme, co se stane. Ale budeme dělat maximum, aby obě utkání v Zubří proběhla,“ ubezpečil Mazáč.

Na neděli 8. listopadu je do Zubří naplánovaný druhý zápas kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy, českým soupeřem budou Faerské ostrovy.

O týden později se mají extraligoví házenkáři Zubří střetnout v úvodním utkání 2. kola Evropské ligy EHF se švýcarským celkem TSV St. Otmar St. Gallen. „Dodržujeme termíny úkolů, které nám evropská federace dala. Vypadá to, že by se mělo hrát,“ podotkl Mazáč.

Úspěšně se rozjely Liga mistrů i Evropská liga EHF, třetí klubová pohárová soutěž i se Zubřím už dříve svůj start odložila o měsíc. „Ale je jasné, že všechno budeme řešit na poslední chvíli,“ dodal Mazáč.