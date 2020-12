Je to rarita. A je to nešťastné, říká o evropské „jízdě“ kouč Zubří

„Dvakrát po sobě bez boje, to je rarita. Je to nešťastné. Takhle by se postupovat v poháru určitě nemělo,“ připomněl trenér Zubří Michal Tonar, že už v předchozím kole jeho soupeř, švýcarský TSV St. Gallen, účast v soutěži kvůli koronaviru předem vzdal.

Zuberská výprava měla odletět na Island příští týden, což by obnášelo komplikace s povinnou pětidenní karanténou.

„Na Islandu bychom museli možná strávit osm deset dnů. A to pomíjíme, že v případě pozitivního nálezu bychom si to prodloužili o další dny. Takže to nepřipadalo ani v úvahu,“ tušil Tonar, že na přímou konfrontaci nedojde.

Od bývalého reprezentačního spoluhráče Petra Baumruka měl informace, že házenkáři Hafnarfjörduru od začátku října kvůli přísným protiepidemickým opatřením v zemi netrénovali.

„Dva měsíce neměli balon v ruce. Nerozuměl jsem, proč se mermomocí v poháru drželi a rozhodnutí odstoupit přišlo až na poslední chvíli,“ divil se kouč Zubří, které tak bude potřetí figurovat v losovacím osudí.

Jméno osmifinálového soupeře se dozví ještě před Vánocemi. Hrát se má v únoru po mistrovství světa. „Věřím, že tentokrát už do utkání nastoupíme. Proto jsme se do evropského poháru přihlásili,“ poznamenal Tonar.

Teď se mohou házenkáři Zubří plně soustředit na extraligovou soutěž, v níž balancují na hraně play off. Po nedělní porážce v Plzni je ve středu čeká nejtěžší možný test - v televizním duelu budou od 17 hodin hostit suverénní Karvinou.

„V prvním zápase dominoval soupeř, my jsme podali nejhorší výkon sezony. Věřím, že se dokážeme poučit a utkání bude z naší strany mnohem lepší,“ dodal Tonar.