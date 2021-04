Tlak pominul a zlínské házenkářky potvrdily herní vzestup

Šanci na postup do play off ztratily už dávno. Výsledek sobotního domácího zápasu proti Porubě však potvrdil, že házenkářky PSG Zlín jsou na vzestupu. „Podařilo se nám navázat na vítězné utkání v Prešově, což nás moc těší,“ řekl trenér Marek Kolář poté, co jeho družstvo s přehledem porazilo Porubu 32:23. ¨