Nový kouč zlínských házenkářek: Chci hrát s odchovankyněmi

Teď nenastal žádný zádrhel?

Jednání bylo věcné, upřímné, férové, sedli jsme si v názoru, jakou házenou bychom chtěli produkovat a co by česká házená potřebovala. Domluvili jsme se velice rychle.

Až do loňské sezony, kdy jste převzal ženy Poruby, jste trénoval vždy mužské týmy. Byla to pro vás velká změna?

Říkám to pořád dokola. Nechtěl bych dělit házenou na mužskou a ženskou, i když nějaké nuance tam jsou. Mužská je fyzičtější, ale také ženská bolí. A nemyslím si, že ženská házená za mužskou pokulhává.

Co jste říkal na úroveň interligy?

Sezonu poznamenal covid, takže nemůžu hodnotit úplně objektivně. Překvapilo mě, jak jsou holky nevyrovnané. Zahrají perfektně, hned druhý zápas jsou schopné úplně zpackat. Až na Most a Michalovce, které jsou odskočené ekonomicky i sportovně, postihly výpadky úplně všechny týmy.

Jak jste vnímal zlínské házenkářky jako soupeřky?

Mezi kluby byla cítit vzájemná rivalita. Skladba týmů byla velice podobná. Oba sázejí na svoje odchovankyně, ale v Porubě byly dvě tři hráčky zkušenější, ohranější, než ve Zlíně.

Že je Zlín nucený sázet téměř výhradně na vlastní odchovankyně vám nevadí, že?

S tím jsem přicházel i do Poruby. A mimo jiné je to důvod, proč jsem kývl Zlínu. Práce s vlastními odchovankyněmi je rozumná. A ve fázi, ve které se házená nachází, je to nasnadě. Je pryč doba, kdy pan Adámek (šéf Poruby) byl schopný poskládat tým z devíti profesionálních hráček. Klubům jako Zlín nebo Poruba se to za dva tři roky může vrátit. Holky se posunou, naučí se pořádně hrát a pak se můžou pravidelně umisťovat na bedně.

Zlíňanky hrály play off naposledy před pěti lety. Má na něj tenhle tým?

Nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět, jestli ano, nebo ne. Musím poznat, jak holky fungují. Neočekávejme, že přijde spasitel – a bum budeme na bedně. Tým potenciál má. Zlín zapracoval mladé holky z dorostu, vystřelily nahoru, ale než se prosadí, bude to nějaký čas trvat.

Oddechl jste si, že talentované hráčky zůstanou a nebudou odcházet jako v předešlých sezonách?

Až na jednu výjimku by měl zůstat tým pohromadě. Je cílem klubu, aby odchodům zabránil. Aby se holkám vytvořily podmínky, aby cítily, že má cenu ve Zlíně fungovat.

Kdy se hráčkám poprvé představíte?

Vzhledem k tomu, že jsem přišel na poslední chvíli, tak jsem nechtěl zasahovat do termínů přípravy. Začneme příští středu společným tréninkovým procesem včetně soustředění. Dřina v létě musí být. Jsem přesvědčený, že holky vydrží v přípravě více než chlapi. Sice brblají, ale odedřou to.