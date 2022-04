Zubří vypomáhá bývalý kapitán: Chci si ještě před důchodem užít

„V Zubří jsem začínal a chci si ještě před důchodem užít zdejší skvělou atmosféru,“ vysvětlil 37letý Bechný. „Taky chci sám pro sebe zjistit, jestli na to ještě mám.“

Přišel především jako výpomoc pro chvíle, kdy si stálí členové sestavy potřebují odpočinout. V základní části vyběhl na palubovku čtyřikrát, premiéru zažil v prestižní bitvě v Karviné. Čtvrtfinálovou sérii s Novým Veselím, které Zubří ovládlo 3:0 na zápasy, začal v hledišti. Naskočil až do posledního duelu, v němž jednou skóroval ze sedmičky.

„Byl to pro mě zážitek. Čtvrtfinále jsem dlouho nehrál,“ podotkl Bechný, který má kromě titulu ve sbírce ještě dva bronzy. „Mám pochopitelně jinou roli než dřív, přesto si to užívám. Snažím se v případě potřeby pomoci. Teď to vyšlo na šest minut.“

O co méně nastupuje v extralize, o to víc hraje ve druhé lize. Zuberská Lesana vede tabulku, z osmnácti zápasů prohrála jen jednou. Když se zápasy nekříží, nastupuje o víkendu za oba celky.

„Soutěže pochopitelně nejde srovnat. Jsou jiné,“ upozornil Bechný. V čem nejvíc? „Dnešní kluci se ve srovnání s námi hodně posunuli. Jsou rychlejší, dynamičtější. Je tam vidět síla i rychlost. Dokážou rozhodovat situace.“

V boji o medaile ale budou rozhodovat zkušenosti a těch má Bechný na rozdávání. Zubří, které v základní části skončilo třetí, zatím na svého soupeře čeká. Postoupily už Karviná a Dukla Praha, o čtvrtém účastníkovi se rozhodne mezi Plzní a Brnem.

„Kdyby se nám povedla medaile, byl by to úspěch. Hlavně pro mladé kluky, kteří mají formu. Já už bych to tak neřešil, jde mi o úspěch zuberské házené.“ poznamenal Bechný.